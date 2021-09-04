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Многодетная мама стала жертвой травли, когда пользователи узнали, сколько ей на самом деле лет

Британка уверена: прежде чем критиковать других за их внешность, хейтерам нужно самим перестать пользоваться макияжем и фильтрами в "Инстаграме".

4 сентября, 08:00

Видео © TikTok / claredudley_official

Клэр Дадли из Чешира, Великобритания, больше года вела свой малоизвестный блог в "Тиктоке" "для самых близких". Но несколько месяцев назад её видео по воле судьбы попали "в реки". Любая девочка-подросток была бы в восторге от такого поворота, но Клэр была далеко не в таком возрасте. Теперь вместо комментариев своих родственников британка получает сотни оскорблений в день от хейтеров, пишет Daily Mail.

Пользователи Сети узнали, что ей всего 36 лет, и теперь регулярно напоминают ей, что выглядит она намного старше

Видео © TikTok / claredudley_official

Боже, вы выглядите лет на 50! Я в шоке

Пользовательница "Тиктока"

Сколько-сколько вам лет? Больше похожи на мою бабушку, которой 63 года

Пользовательница "Тиктока"

Выглядите так, словно вас сбил двухэтажный автобус

Пользовательница "Тиктока"

Но несмотря на атаку хейтеров Клэр не торопится удалять свой аккаунт в соцсети. Ведь негативные комментарии тоже положительно влияют на охваты. За пару месяцев на профиль claredudley_official подписалось больше 40 тысяч человек, а ролики в общей сложности собрали почти миллион лайков. Впрочем, Дадли не торопится благодарить своих хейтеров. Вместо этого она каждый день с охотой осаживает их в новых роликах. К примеру, недавно мама троих детей заявила, что большинство её комментаторов даже не имеют право высказывать своё мнение.

Сначала покажите мне свою фотографию без макияжа и инстаграм-фильтров и только потом приставайте ко мне

claredudley_official

Фото © Instagram / clare.dudley.7

Фото © Instagram / clare.dudley.7

Впрочем, среди подписчиков Клэр есть адекватные люди. В комментариях они поддерживают британку, по возможности напоминая, что мало кому удастся до конца жизни выглядеть свежо, как в двадцать лет, а критиковать людей за то, что от них мало зависит, вообще за гранью здравого смысла.

Хейтеры прозвали блогершу "китом", но она быстро их заткнула и стала примером для многих

Хейтеры прозвали блогершу "китом", но она быстро их заткнула и стала примером для многих

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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