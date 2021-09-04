Многодетная мама стала жертвой травли, когда пользователи узнали, сколько ей на самом деле лет
Британка уверена: прежде чем критиковать других за их внешность, хейтерам нужно самим перестать пользоваться макияжем и фильтрами в "Инстаграме".
Клэр Дадли из Чешира, Великобритания, больше года вела свой малоизвестный блог в "Тиктоке" "для самых близких". Но несколько месяцев назад её видео по воле судьбы попали "в реки". Любая девочка-подросток была бы в восторге от такого поворота, но Клэр была далеко не в таком возрасте. Теперь вместо комментариев своих родственников британка получает сотни оскорблений в день от хейтеров, пишет Daily Mail.
Пользователи Сети узнали, что ей всего 36 лет, и теперь регулярно напоминают ей, что выглядит она намного старше
Боже, вы выглядите лет на 50! Я в шоке
Сколько-сколько вам лет? Больше похожи на мою бабушку, которой 63 года
Выглядите так, словно вас сбил двухэтажный автобус
Но несмотря на атаку хейтеров Клэр не торопится удалять свой аккаунт в соцсети. Ведь негативные комментарии тоже положительно влияют на охваты. За пару месяцев на профиль claredudley_official подписалось больше 40 тысяч человек, а ролики в общей сложности собрали почти миллион лайков. Впрочем, Дадли не торопится благодарить своих хейтеров. Вместо этого она каждый день с охотой осаживает их в новых роликах. К примеру, недавно мама троих детей заявила, что большинство её комментаторов даже не имеют право высказывать своё мнение.
Сначала покажите мне свою фотографию без макияжа и инстаграм-фильтров и только потом приставайте ко мне
Фото © Instagram / clare.dudley.7
Впрочем, среди подписчиков Клэр есть адекватные люди. В комментариях они поддерживают британку, по возможности напоминая, что мало кому удастся до конца жизни выглядеть свежо, как в двадцать лет, а критиковать людей за то, что от них мало зависит, вообще за гранью здравого смысла.
WOW-girls
Дочка Джуда Лоу выросла его полной копией, если бы он был красивой девушкой в маленьком бикини
вчера в 15:09
Фанаты вычислили новую девушку Тимати, и эта красотка может заткнуть за пояс всех его бывших
вчера в 09:28
Беременная Эшли Грэм сбросила с себя одежду, игнорируя, что её живот и растяжки увидит весь мир
2 сентября, 14:58
Комментариев: 0