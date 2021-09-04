Показалось: Этот дирижабль выглядит так вызывающе, что пользователи соцсетей не смогли удержать себя в руках
Летательный аппарат, сфотографированный с неожиданного ракурса, вызвал бурную реакцию острословов, ведь он так похож не на техническую новинку, а на объект эротических фантазий.
Изображение © Twitter / smallerhands
Пост о презентации летательного аппарата Airlander 10 от британской компании Hybrid Air Vehicles был опубликован в твиттер-аккаунте Stem Feed, который специализируется на технических новинках. Но в этот раз пользователей Сети поразили не характеристики представленного объекта, а его внешний вид, вызвавший неоднозначные ассоциации, пишет Vice.
Фото © Twitter / Stem Feed
Airlander 10 представляет собой дирижабль с гибридной силовой установкой, который способен перемещать 90 пассажиров или грузы массой до 10 тонн на расстояние до 7,4 тысячи километров. Производитель указывает, что летательный аппарат сочетает в себе низкий уровень выбросов и шума, а также экономичность эксплуатации. По задумке компании Hybrid Air Vehicles, их дирижабль может использоваться в сферах туризма и безопасности. И на самом деле он выглядит вот так.
Фото © Instagram / hybridairvehicles
Но фото дирижабля из "Твиттера" спровоцировало бурную реакцию пользователей: по их мнению, с такого ракурса он похож на одну из частей человеческого тела.
Кое-кого собственные мысли даже привели в смущение
Ненавижу свой разум
Но большинство дали волю фантазии. Один из пользователей представил, как могло бы выглядеть его лицо, если бы на него вдруг собралось сесть нечто подобное
Скриншот © Twitter / paradoomer
А у другого подписчика такая перспектива, судя по всему, вызвала куда более приятные ассоциации
Скриншот © Twitter / SheriffCuddles
Среди комментариев нашлось место как для интеллигентных оценок, так и для красочных аналогий
Тот случай, когда дирижабль вызывает чувства
Именно так в хентае рисуют задницы
Некоторые пользователи даже попытались доказать, что всё это неспроста
Скриншот © Twitter / smallerhands
Расположение этой части явно неслучайно
Кажется, что в конце концов тайну дирижабля всё-таки раскрыли
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Запустить коммерческие рейсы на Airlander 10 планируют к 2025 году. А пока компания Hybrid Air Vehicles ищет инвесторов, желающих поддержать проект.
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