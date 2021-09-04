Пост о презентации летательного аппарата Airlander 10 от британской компании Hybrid Air Vehicles был опубликован в твиттер-аккаунте Stem Feed, который специализируется на технических новинках. Но в этот раз пользователей Сети поразили не характеристики представленного объекта, а его внешний вид, вызвавший неоднозначные ассоциации, пишет Vice.

Фото © Twitter / Stem Feed

Airlander 10 представляет собой дирижабль с гибридной силовой установкой, который способен перемещать 90 пассажиров или грузы массой до 10 тонн на расстояние до 7,4 тысячи километров. Производитель указывает, что летательный аппарат сочетает в себе низкий уровень выбросов и шума, а также экономичность эксплуатации. По задумке компании Hybrid Air Vehicles, их дирижабль может использоваться в сферах туризма и безопасности. И на самом деле он выглядит вот так.

Фото © Instagram / hybridairvehicles

Но фото дирижабля из "Твиттера" спровоцировало бурную реакцию пользователей: по их мнению, с такого ракурса он похож на одну из частей человеческого тела.

Кое-кого собственные мысли даже привели в смущение

Ненавижу свой разум Twitter / Wolrd of Engineering

Но большинство дали волю фантазии. Один из пользователей представил, как могло бы выглядеть его лицо, если бы на него вдруг собралось сесть нечто подобное

Скриншот © Twitter / paradoomer

А у другого подписчика такая перспектива, судя по всему, вызвала куда более приятные ассоциации

Скриншот © Twitter / SheriffCuddles

Среди комментариев нашлось место как для интеллигентных оценок, так и для красочных аналогий

Тот случай, когда дирижабль вызывает чувства Twitter / ardent_4ng3l

Именно так в хентае рисуют задницы Twitter / DesuExMachina42

Некоторые пользователи даже попытались доказать, что всё это неспроста

Скриншот © Twitter / smallerhands

Расположение этой части явно неслучайно Twitter / smallerhands

Кажется, что в конце концов тайну дирижабля всё-таки раскрыли

Наконец-то найдётся применение ракете Джеффа Безоса в форме пениса Twitter / Leichaa