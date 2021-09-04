Раскрыты фитнес-секреты Роналду, благодаря которым его спортивный возраст идёт вразрез со временем

На прошлой неделе появились новости о том, что Криштиану Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед". Пока одни фанаты радовались повороту карьеры кумира, другие отнеслись к покупке футболиста со скепсисом. Всё-таки звезде уже 36 лет — не мальчик, а значит, выступать на мировом уровне он едва ли может. К примеру, эксперт Sky Sports Пол Мерсон заявил, что нынешний Роналду — половина от того, кем он был в возрасте 26–27 лет.

Вот только, судя по нынешней физической форме футболиста, складывается впечатление, что он с годами не только не увядает — наоборот, расцветает.

Фото © John Peters / Manchester United via Getty Images

Судя по последним играм Роналду, 187-сантиметровый футболист всё так же молниеносно быстр, силён и способен прыгать чуть ли не выше головы. Но как ему это удаётся?

Никакой "супергеройской формулы" нет. Всё по классике. Конечно, без тренажёрного зала никуда. Кроме того, Роналду придерживается программы пилатеса. Упражнения с отягощениями помогают укрепить мышцы кора. Помимо прочего, футболист всегда тренируется ещё и после матча, пока приятели по команде отдыхают на кроватях в шикарных номерах. Криштиану отправляется в бассейн. Это помогает не только привести в тонус всё тело, но и немного расслабиться.

Фото © Instagram / cristiano

Кстати, отдых — также важная часть поддержания отличной физической формы. Если не давать мышцам восстановиться, ни о каком развитии даже говорить не придётся. Также Роналду придерживается строгой диеты. Питание шестиразовое. Включает в себя рыбу, морепродукты и овощи.

Я провожу свободное время с семьёй и друзьями, что позволяет мне расслабиться и настроиться на позитивный лад. Правильный сон очень важен, чтобы тренировки были максимально эффективными. Я рано ложусь спать и рано встаю, особенно перед матчем. Сон помогает мышцам восстанавливаться Криштиану Роналду

Фото © Instagram / cristiano

Кроме того, у футболиста есть "секретное оружие" для регенерации мышц. Ещё в 2013-м он установил себе криокамеру. Пока Криштиану стоит внутри по три минуты, жидкий азот опускает температуру до 160, а иногда и 200 градусов ниже нуля по Цельсию. Такие процедуры снижают болезненность мышц и уменьшают отёк, воспаление или растяжение связок. Для этих же целей Роналду часто пользуется горячими и ледяными ваннами. Чтобы процесс был продуктивнее, в процессе он массирует мышцы, пишет The Sun.