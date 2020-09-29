Девушка сделала селфи с собакой, не заметив маленькую деталь, которая рассмешила абсолютно всех

Эти питомцы оказались настолько ненасытными, что теперь над ними смеются абсолютно все: 15 фото "Ты не ты, когда голоден" — правду говорят. Особенно если речь идёт о домашних животных. Мохнатые любители перекусить иногда так увлекаются, что накрепко застревают в кормушках, банках и пакетах из-под корма.