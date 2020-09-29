Девушка сделала селфи с собакой, не заметив маленькую деталь, которая рассмешила абсолютно всех

Студентка Алисса Герра из Техаса, США, всего пару месяцев назад познакомилась со своим новым питомцем, но он уже сделал её знаменитой. Девушка ведёт аккаунт пёселя в "Инстаграме" — thegoldenporterlee, и недавно в нём появился снимок, который поднимет настроение любому.
На снимке 21-летняя девушка прижимает собаку к груди, держа её свободной рукой. Шерсть на спине питомца так взъерошилась, что кажется, будто у щенка две ягодицы, похожие на человеческие. По словам Алисы, она смеялась до слёз, заметив эту деталь.
Сначала я даже не обратила внимания на эти ягодицы, потому что сделала несколько снимков и просто заблокировала телефон. Через пару часов я снова зашла в галерею и обнаружила эту фотографию
Когда Алиса обнаружила снимок, она опубликовала его в "Твиттере". Там он собрал порядка 28 миллионов просмотров. Дальше "откровенное" фото начало жить своей жизнью: оно разошлось в группах любителей собак в "Фейсбуке", кто-то запостил его на сайте Reddit — и везде оно становилось вирусным. В комментариях только положительные эмоции, пишет Mirror.
Я подумать не могла, что фото станет таким вирусным. Я просто в шоке. Было очень сложно следить за ответами и комментариями, но чаще всего мы получали положительные отзывы, что люди хвалили красавчика Портера и его жопку
WOW-animals
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