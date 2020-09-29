Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Девушка сделала селфи с собакой, не заметив маленькую деталь, которая рассмешила абсолютно всех

Американка не могла сдержать смеха, когда увидела одну маленькую, но невероятно забавную деталь на её последнем фото с питомцем по кличке Портер. Похоже, щенок — родственник Кардашьянов.

426

Фото © Instagram / thegoldenporterlee

Студентка Алисса Герра из Техаса, США, всего пару месяцев назад познакомилась со своим новым питомцем, но он уже сделал её знаменитой. Девушка ведёт аккаунт пёселя в "Инстаграме" — thegoldenporterlee, и недавно в нём появился снимок, который поднимет настроение любому.

Фото © Instagram / thegoldenporterlee

Фото © Instagram / thegoldenporterlee

На снимке 21-летняя девушка прижимает собаку к груди, держа её свободной рукой. Шерсть на спине питомца так взъерошилась, что кажется, будто у щенка две ягодицы, похожие на человеческие. По словам Алисы, она смеялась до слёз, заметив эту деталь.

Сначала я даже не обратила внимания на эти ягодицы, потому что сделала несколько снимков и просто заблокировала телефон. Через пару часов я снова зашла в галерею и обнаружила эту фотографию

Алисса Герра

Фото © Instagram / thegoldenporterlee

Фото © Instagram / thegoldenporterlee

Когда Алиса обнаружила снимок, она опубликовала его в "Твиттере". Там он собрал порядка 28 миллионов просмотров. Дальше "откровенное" фото начало жить своей жизнью: оно разошлось в группах любителей собак в "Фейсбуке", кто-то запостил его на сайте Reddit — и везде оно становилось вирусным. В комментариях только положительные эмоции, пишет Mirror.

Я подумать не могла, что фото станет таким вирусным. Я просто в шоке. Было очень сложно следить за ответами и комментариями, но чаще всего мы получали положительные отзывы, что люди хвалили красавчика Портера и его жопку

Алисса Герра

Эти питомцы оказались настолько ненасытными, что теперь над ними смеются абсолютно все: 15 фото

"Ты не ты, когда голоден" — правду говорят. Особенно если речь идёт о домашних животных. Мохнатые любители перекусить иногда так увлекаются, что накрепко застревают в кормушках, банках и пакетах из-под корма.

Выбор редакции

Шиба-ину расплывается в улыбке, как только видит еду, и фото этого момента сделали её знаменитой

27 сентября, 15:00

Пёс спас свою хозяйку и уложил в кровать, когда она вернулась домой навеселе — видео

вчера в 14:02

Дочь Брюса Уиллиса полностью разделась и позволила себя связать ради фотосессии в стиле БДСМ

сегодня в 11:56

Путин потребовал тщательно следить за качеством питания в школах

сегодня в 13:20

"Это просто невозможно". Жених Конкиной отверг версию гибели девушки из-за алкоголя

сегодня в 13:12

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.