10 вариантов секса на рабочем месте, после которого можно увольняться с чувством выполненного долга
В эти истории трудно поверить, а их участникам остаётся только позавидовать. О половом акте на работе фантазировали, пожалуй, почти все, но удача улыбнулась лишь избранным.
Кадр из фильма "Адреналин: Высокое напряжение" © "Кинопоиск"
Кладовая, парковка, письменный стол и даже морозильник — куда только не заносит изнывающих от желания коллег и клиентов, которым не хочется откладывать момент интимной близости в долгий ящик. Чужие воспоминания, от которых перехватывает дыхание, в подборке Daily Mail.
"Я занималась сексом с двумя коллегами в кладовой. Причём одновременно. Кстати, я их начальница"
Изображение © Sparefoot.com
"Я работаю барменом и однажды переспал с тремя посетительницами за одну смену"
Фото © Pixabay
"У меня был секс с коллегой в туалете KFC, когда мы оба были на смене"
Фото © Unsplash / gaberce
"Однажды я занималась любовью в холодильной камере. Было свежо, но оно того стоило"
Скриншот видео © YouTube / TLC
"Я работаю учительницей, и у меня был секс на письменном столе. Нет, не с учеником!"
Скриншот видео © YouTube / Saturday Night Live
"Я работаю в гостинице. Один раз мне удалось переспать с нашей гостьей. Вот почему я люблю ночные смены"
Кадр из фильма "Ночной портье" © "Кинопоиск"
"У меня был секс с медсестрой в рабочее время. Совместил приятное с полезным"
Фото © Flickr / nathaninsandiego
"На самом деле секс с коллегой в рабочее время — это не так уж и просто, как показывают в кино. Нас трижды едва не застукали"
Кадр из фильма "Адреналин: Высокое напряжение" © "Кинопоиск"
"Из-за этого меня уволили с работы. Я думал, на парковке нас никто не заметит. Я ошибался"
Кадр из фильма "Автокатастрофа" © "Кинопоиск"
"На следующее утро после бурной ночи на работе я заметила, что один принтер в нашем офисе весь перепачкан моим макияжем"
Кадр из фильма "Пятьдесят оттенков серого" © "Кинопоиск"
WOW-news
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