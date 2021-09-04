10 вариантов секса на рабочем месте, после которого можно увольняться с чувством выполненного долга

Кладовая, парковка, письменный стол и даже морозильник — куда только не заносит изнывающих от желания коллег и клиентов, которым не хочется откладывать момент интимной близости в долгий ящик. Чужие воспоминания, от которых перехватывает дыхание, в подборке Daily Mail.

"Я занималась сексом с двумя коллегами в кладовой. Причём одновременно. Кстати, я их начальница"

Изображение © Sparefoot.com

"Я работаю барменом и однажды переспал с тремя посетительницами за одну смену"

Фото © Pixabay

"У меня был секс с коллегой в туалете KFC, когда мы оба были на смене"

Фото © Unsplash / gaberce

"Однажды я занималась любовью в холодильной камере. Было свежо, но оно того стоило"

Скриншот видео © YouTube / TLC

"Я работаю учительницей, и у меня был секс на письменном столе. Нет, не с учеником!"

Скриншот видео © YouTube / Saturday Night Live

"Я работаю в гостинице. Один раз мне удалось переспать с нашей гостьей. Вот почему я люблю ночные смены"

Кадр из фильма "Ночной портье" © "Кинопоиск"

"У меня был секс с медсестрой в рабочее время. Совместил приятное с полезным"

Фото © Flickr / nathaninsandiego

"На самом деле секс с коллегой в рабочее время — это не так уж и просто, как показывают в кино. Нас трижды едва не застукали"

Кадр из фильма "Адреналин: Высокое напряжение" © "Кинопоиск"

"Из-за этого меня уволили с работы. Я думал, на парковке нас никто не заметит. Я ошибался"

Кадр из фильма "Автокатастрофа" © "Кинопоиск"

"На следующее утро после бурной ночи на работе я заметила, что один принтер в нашем офисе весь перепачкан моим макияжем"