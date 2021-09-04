Вирусолог допустил искусственный переход ковида от летучих мышей к людям

Переход CoViD-19 от летучих мышей к человеку мог произойти в результате искусственных манипуляций, так как вирус слабо адаптирован среди человеческой популяции и первое время достаточно плохо размножался. Об этом сообщил член-корреспондент РАН Пётр Чумаков.

"Этот коронавирус исходно не вирус человека. Это вирус летучих мышей, поэтому он хорошо адаптирован к размножению на летучих мышах, но довольно плохо адаптирован к размножению на людях", — сказал он в ходе беседы с Ura.ru.

Однако профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский напомнил, что прямых доказательств искусственного создания или передачи человеку вируса пока нет. При этом он пояснил, чтобы доказать естественное происхождение инфекции, нужно найти в природе (среди теплокровных) вирус, который наиболее близок к SARS-CoV-2. Относительно попыток доказать искусственное происхождение вируса Аграновский считает, что это затруднительный процесс.

"Должны быть вскрыты лабораторные журналы Уханьского института вирусологии, но это всё гипотетически и крайне маловероятно, что случится. Найти возможный промежуточный вирус более вероятно, но это всё не на 100% случится", — сказал он.