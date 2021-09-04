Бахрейн одобрил использование "Спутника лайт" для ревакцинации

В Бахрейне жителям разрешили использовать в качестве бустера российскую вакцину от коронавируса "Спутник лайт". Об этом сообщили в "Твиттере" в официальном аккаунте препарата со ссылкой на портал GDN Online.

"Королевство Бахрейн официально разрешило использование одноразовой вакцины Sputnik Light в качестве одного из двух возможных бустеров в национальной программе ревакцинации", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что граждане сами могут выбирать препарат для повторной вакцинации, это может быть "Спутник лайт" либо Pfizer/BioNTech.