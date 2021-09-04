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Бахрейн одобрил использование "Спутника лайт" для ревакцинации

Отмечается, что граждане сами могут выбирать, чем прививаться повторно: российской вакциной либо Pfizer/BioNTech.

4 сентября, 11:06
<p>Фото © <a href="https://sputnik-lite.com/news/tsena-sputnik-lite/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Спутник лайт"</a></p>

Фото © "Спутник лайт"

В Бахрейне жителям разрешили использовать в качестве бустера российскую вакцину от коронавируса "Спутник лайт". Об этом сообщили в "Твиттере" в официальном аккаунте препарата со ссылкой на портал GDN Online.

"Королевство Бахрейн официально разрешило использование одноразовой вакцины Sputnik Light в качестве одного из двух возможных бустеров в национальной программе ревакцинации", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что граждане сами могут выбирать препарат для повторной вакцинации, это может быть "Спутник лайт" либо Pfizer/BioNTech.

РФПИ предлагает Pfizer использовать "Спутник лайт" в качестве третьего укола

РФПИ предлагает Pfizer использовать "Спутник лайт" в качестве третьего укола

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что "Спутник лайт" показал эффективность 93,5% при вакцинации жителей Парагвая. В ходе анализа данных не было зафиксировано серьёзных нежелательных явлений, связанных с прививкой, а также случаев смерти.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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