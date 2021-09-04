Бахрейн одобрил использование "Спутника лайт" для ревакцинации
Отмечается, что граждане сами могут выбирать, чем прививаться повторно: российской вакциной либо Pfizer/BioNTech.
Фото © "Спутник лайт"
В Бахрейне жителям разрешили использовать в качестве бустера российскую вакцину от коронавируса "Спутник лайт". Об этом сообщили в "Твиттере" в официальном аккаунте препарата со ссылкой на портал GDN Online.
"Королевство Бахрейн официально разрешило использование одноразовой вакцины Sputnik Light в качестве одного из двух возможных бустеров в национальной программе ревакцинации", — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что граждане сами могут выбирать препарат для повторной вакцинации, это может быть "Спутник лайт" либо Pfizer/BioNTech.
Ранее в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что "Спутник лайт" показал эффективность 93,5% при вакцинации жителей Парагвая. В ходе анализа данных не было зафиксировано серьёзных нежелательных явлений, связанных с прививкой, а также случаев смерти.
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