В Китае более 5 тысяч человек эвакуировано из-за аварии на дамбе

Более пяти тысяч жителей Китая было эвакуировано после аварии на дамбе в провинции Хубэй. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошёл на объекте Эпин, что находится в городе Шиянь. Отмечается, что на повреждённом участке дамбы уже ведутся восстановительные работы. Специалисты тем временем устанавливают причины аварии. О пострадавших не сообщается.