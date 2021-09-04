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В Китае более 5 тысяч человек эвакуировано из-за аварии на дамбе

Специалисты уже выясняют причины и ведут восстановительные работы.

4 сентября, 11:02
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Более пяти тысяч жителей Китая было эвакуировано после аварии на дамбе в провинции Хубэй. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошёл на объекте Эпин, что находится в городе Шиянь. Отмечается, что на повреждённом участке дамбы уже ведутся восстановительные работы. Специалисты тем временем устанавливают причины аварии. О пострадавших не сообщается.

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Ранее Лайф сообщал, что в Свердловской области более 150 жителей было эвакуировано из-за подтопления сёл.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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