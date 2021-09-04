В Китае более 5 тысяч человек эвакуировано из-за аварии на дамбе
Специалисты уже выясняют причины и ведут восстановительные работы.
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Более пяти тысяч жителей Китая было эвакуировано после аварии на дамбе в провинции Хубэй. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Инцидент произошёл на объекте Эпин, что находится в городе Шиянь. Отмечается, что на повреждённом участке дамбы уже ведутся восстановительные работы. Специалисты тем временем устанавливают причины аварии. О пострадавших не сообщается.
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