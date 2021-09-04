Президент РАН рассказал о пользе конопли для российской экономики

Выращивание конопли может спасти Россию от уплаты трансграничного углеродного налога, а также поможет достичь углеродной нейтральности, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.

"Можно говорить о многолетних растениях, которые депонируют углерод в стволы деревьев, а можно об однолетних — сельскохозяйственные угодья тоже депонируют. Можно поставить вопрос, как засевать однолетними культурами. Известно, чем засевать. Удивительно, что на одном из первых мест идёт конопля. На гектар посадок она депонирует лучше, чем хороший лиственный лес", — объяснил Сергеев в беседе с РИА "Новости".

Он добавил, что выращивание этой культуры позволит восстановить присутствие России на рынке технических волокон. Также, по словам специалиста, во многих странах использование каннабиса легализовано, так как на его основе создаются противорвотные препараты, которые помогают онкобольным легче переносить химиотерапию. Он отметил, что у физиотерапевтических средств, в которых используется в том числе каннабис, вполне может быть очень серьёзное медицинское будущее.