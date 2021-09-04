Доктор показал, как по обычному искривлению ногтя можно поставить диагноз, и это нельзя игнорировать
Порой необязательно проходить диспансеризацию, чтобы узнать о своих проблемах со здоровьем. Доктор Каран Радж из Англии говорит: просто посмотрите на свои ногти.
Кадр из видео © TikTok / dr.karanr
В своих недавних роликах доктор-тиктокер из Великобритании рассказал, что на наших ногтях могут появиться как минимум пять признаков, которые рассказывают о серьёзных или не очень проблемах со здоровьем. Каран Радж описал их все, и, судя по словам врача, самодиагностика — не так уж и сложно, пишет Daily Mail.
Начал мужчина с "облакообразных" пятнышек на ногтевых пластинах. В этом случае беспокоиться не о чем — чаще всего это обычное повреждение ногтя. А вот дальше уже интереснее.
Видео © TikTok / dr.karanr
Тёмная продольная полоса на ногте
"Если вы заметили тёмную чёрную полосу на ногте и она долго не проходит, <...> вам следует провериться. В некоторых случаях это может оказаться подногтевой меланомой. Это разновидность рака кожи".
Крошечные "кратеры" на ногтях
"Если ваши ногти выглядят так, словно их кто-то побил крошечным ледоколом, это называют "точечной коррозией". Обычно она возникает из-за псориаза, артрита или экземы".
Изменения цвета ногтей
"Если ваши ногти стали жёлтыми, то это может быть признаком грибковой инфекции. Курение также может вызвать изменение цвета ногтей".
Трещины на ногтях
"Если ваши ногти трескаются и отслаиваются, значит, они стали ломкими. Это может быть вызвано недостатком питательных веществ в организме, так что следует убедиться, что ваш рацион сбалансированный".
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