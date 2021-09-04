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Доктор показал, как по обычному искривлению ногтя можно поставить диагноз, и это нельзя игнорировать

Порой необязательно проходить диспансеризацию, чтобы узнать о своих проблемах со здоровьем. Доктор Каран Радж из Англии говорит: просто посмотрите на свои ногти.

4 сентября, 13:00

Кадр из видео © TikTok / dr.karanr

В своих недавних роликах доктор-тиктокер из Великобритании рассказал, что на наших ногтях могут появиться как минимум пять признаков, которые рассказывают о серьёзных или не очень проблемах со здоровьем. Каран Радж описал их все, и, судя по словам врача, самодиагностика — не так уж и сложно, пишет Daily Mail.

Начал мужчина с "облакообразных" пятнышек на ногтевых пластинах. В этом случае беспокоиться не о чем — чаще всего это обычное повреждение ногтя. А вот дальше уже интереснее.

Видео © TikTok / dr.karanr

Тёмная продольная полоса на ногте

"Если вы заметили тёмную чёрную полосу на ногте и она долго не проходит, <...> вам следует провериться. В некоторых случаях это может оказаться подногтевой меланомой. Это разновидность рака кожи".

Крошечные "кратеры" на ногтях

"Если ваши ногти выглядят так, словно их кто-то побил крошечным ледоколом, это называют "точечной коррозией". Обычно она возникает из-за псориаза, артрита или экземы".

Кадры из видео © TikTok / dr.karanr

Кадры из видео © TikTok / dr.karanr

Изменения цвета ногтей

"Если ваши ногти стали жёлтыми, то это может быть признаком грибковой инфекции. Курение также может вызвать изменение цвета ногтей".

Кадры из видео © TikTok / dr.karanr

Кадры из видео © TikTok / dr.karanr

Трещины на ногтях

"Если ваши ногти трескаются и отслаиваются, значит, они стали ломкими. Это может быть вызвано недостатком питательных веществ в организме, так что следует убедиться, что ваш рацион сбалансированный".

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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