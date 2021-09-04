Доктор показал, как по обычному искривлению ногтя можно поставить диагноз, и это нельзя игнорировать

Порой необязательно проходить диспансеризацию, чтобы узнать о своих проблемах со здоровьем. Доктор Каран Радж из Англии говорит: просто посмотрите на свои ногти.