Боксёр Оскар Де Ла Хойя в больнице. Видео © Twitter / Oscar De La Hoya

Американский бывший боксёр, шестикратный чемпион в весовых категориях Оскар Де Ла Хойя заразился ковидом. Спортсмена доставили в больницу. Он опубликовал в "Твиттере" видео с больничной койки и рассказал подписчикам о своём самочувствии.

"Мне очень плохо, я не могу нормально дышать. Несмотря на то что я прошёл полную процедуру вакцинации, я всё равно подхватил CoViD-19", — поделился спортсмен.

Болезнь сорвала его планы по возвращению на ринг после 13-летнего перерыва. Бой Оскара Де Ла Хойи с Витором Белфортом должен был состояться 11 сентября.