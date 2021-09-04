"Не могу дышать": Боксёр Оскар Де Ла Хойя записал душераздирающее видео из больницы, куда попал с ковидом
Болезнь сорвала его планы по возвращению на ринг после 13-летнего перерыва. Бой должен был состояться 11 сентября.
Боксёр Оскар Де Ла Хойя в больнице. Видео © Twitter / Oscar De La Hoya
Американский бывший боксёр, шестикратный чемпион в весовых категориях Оскар Де Ла Хойя заразился ковидом. Спортсмена доставили в больницу. Он опубликовал в "Твиттере" видео с больничной койки и рассказал подписчикам о своём самочувствии.
"Мне очень плохо, я не могу нормально дышать. Несмотря на то что я прошёл полную процедуру вакцинации, я всё равно подхватил CoViD-19", — поделился спортсмен.
Болезнь сорвала его планы по возвращению на ринг после 13-летнего перерыва. Бой Оскара Де Ла Хойи с Витором Белфортом должен был состояться 11 сентября.
Ранее Лайф писал о том, что "голос российского бокса" Владимир Гендлин умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Именно он был основоположником трансляций профессиональных боёв на отечественном телевидении.
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