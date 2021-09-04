В Петербурге планируют открыть музей советской фантастики

Одной из возможных локаций выставки может стать площадка Пулковской обсерватории.

В Петербурге появится музей истории советской фантастики. При этом изначально он может существовать на онлайн-платформе, а потом исследовательский центр фантастической литературы СССР заработает в очном формате. Автор проекта Виктор Сеничкин предупредил, что это многолетний процесс, который поможет сохранить память о советской литературе и сможет популяризовать её.

"Как показывает практика, среди современной молодёжи уже о Стругацких и Булычёве мало кто слышал. В то же время все знают Джорджа Оруэлла. Между тем у нас было чем ответить западным фантастам. Плюс советская культура во многом была отдельной, неповторимой цивилизацией", — рассказал Сеничкин в интервью газете "Петербургский дневник".

Создатели музея планируют поведать об особенностях фантастики с 1917 года. По словам автора проекта, отдельного внимания заслуживает творчество довоенных фантастов, например Владимира Трубецкого.

"История советской фантастики сегодня — это будущее, которое не произошло. Это музей несбывшегося будущего. Каждое поколение представляет своё будущее иначе, чем оно на самом деле развивается", — сообщил исследователь.