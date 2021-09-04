В Петербурге планируют открыть музей советской фантастики
Одной из возможных локаций выставки может стать площадка Пулковской обсерватории.
Фото © Pixabay
В Петербурге появится музей истории советской фантастики. При этом изначально он может существовать на онлайн-платформе, а потом исследовательский центр фантастической литературы СССР заработает в очном формате. Автор проекта Виктор Сеничкин предупредил, что это многолетний процесс, который поможет сохранить память о советской литературе и сможет популяризовать её.
"Как показывает практика, среди современной молодёжи уже о Стругацких и Булычёве мало кто слышал. В то же время все знают Джорджа Оруэлла. Между тем у нас было чем ответить западным фантастам. Плюс советская культура во многом была отдельной, неповторимой цивилизацией", — рассказал Сеничкин в интервью газете "Петербургский дневник".
Создатели музея планируют поведать об особенностях фантастики с 1917 года. По словам автора проекта, отдельного внимания заслуживает творчество довоенных фантастов, например Владимира Трубецкого.
"История советской фантастики сегодня — это будущее, которое не произошло. Это музей несбывшегося будущего. Каждое поколение представляет своё будущее иначе, чем оно на самом деле развивается", — сообщил исследователь.
Ранее Лайф сообщал, что в конце августа в Москве на ВДНХ открылся Дом музеев. Это уникальное пространство, где будут выставляться частные коллекции различных экспонатов со всей России: от изделий народного промысла до коллекционных раритетов мирового уровня.
Комментариев: 0