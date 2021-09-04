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Регион
Опубликовано 4 сентября 2021, 13:15

В Петербурге планируют открыть музей советской фантастики

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Одной из возможных локаций выставки может стать площадка Пулковской обсерватории.

В Петербурге появится музей истории советской фантастики. При этом изначально он может существовать на онлайн-платформе, а потом исследовательский центр фантастической литературы СССР заработает в очном формате. Автор проекта Виктор Сеничкин предупредил, что это многолетний процесс, который поможет сохранить память о советской литературе и сможет популяризовать её.

"Как показывает практика, среди современной молодёжи уже о Стругацких и Булычёве мало кто слышал. В то же время все знают Джорджа Оруэлла. Между тем у нас было чем ответить западным фантастам. Плюс советская культура во многом была отдельной, неповторимой цивилизацией", — рассказал Сеничкин в интервью газете "Петербургский дневник".

Создатели музея планируют поведать об особенностях фантастики с 1917 года. По словам автора проекта, отдельного внимания заслуживает творчество довоенных фантастов, например Владимира Трубецкого.

"История советской фантастики сегодня это будущее, которое не произошло. Это музей несбывшегося будущего. Каждое поколение представляет своё будущее иначе, чем оно на самом деле развивается", — сообщил исследователь.

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Ранее Лайф сообщал, что в конце августа в Москве на ВДНХ открылся Дом музеев. Это уникальное пространство, где будут выставляться частные коллекции различных экспонатов со всей России: от изделий народного промысла до коллекционных раритетов мирового уровня.

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Ирина Мусина
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