Названа сумма, которая нужна для первого этапа создания города Спутник

"Первый этап мы оцениваем в миллион квадратных метров и около 100 миллиардов рублей, но это достаточно грубая цифра", — сказал он в интервью РИА "Новости" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Напомним, ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что на Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник. Такое станет реальностью, если объединить столицу Приморья, население которой примерно 600 тысяч человек, с Артёмом, где проживает чуть более 100 тысяч. Также потребуется создать город-спутник, рассчитанный на 300 тысяч человек.