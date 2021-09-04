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Названа сумма, которая нужна для первого этапа создания города Спутник

Предполагается, что в дальнейшем он войдёт в состав первого на Дальнем Востоке города-миллионника.

4 сентября, 13:03

Фото © Pexels

Первый этап создания нового города Спутника возле Владивостока обойдётся в 100 миллиардов рублей. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Первый этап мы оцениваем в миллион квадратных метров и около 100 миллиардов рублей, но это достаточно грубая цифра", — сказал он в интервью РИА "Новости" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Напомним, ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что на Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник. Такое станет реальностью, если объединить столицу Приморья, население которой примерно 600 тысяч человек, с Артёмом, где проживает чуть более 100 тысяч. Также потребуется создать город-спутник, рассчитанный на 300 тысяч человек.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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