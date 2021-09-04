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Скандально победившая на Олимпиаде гимнастка Ашрам пропустит чемпионат мира

При этом наши спортсменки — сёстры Аверины — планирует выступить на турнире.

4 сентября, 12:51
<p>Фото © ТАСС / Zuma / Mickael Chavet</p>

Фото © ТАСС / Zuma / Mickael Chavet

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике израильтянка Линой Ашрам не выступит на чемпионате мира, который пройдёт в октябре в Японии. Об этом ТАСС сообщили в Федерации гимнастики Израиля.

"По профессиональным соображениям мы решили не участвовать в чемпионате мира по художественной гимнастике в этом году", — заявили агентству в федерации.

"Не такая, как все": Гимнастка Ашрам объяснила свою победу на Олимпиаде тем, что она нерусская

"Не такая, как все": Гимнастка Ашрам объяснила свою победу на Олимпиаде тем, что она нерусская

Напомним, 13-кратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио, её сестра-близняшка Арина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, у которой в ходе выступления из рук выпала лента. В результате в художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на оценки за выступления наших спортсменок. Дина Аверина позже заявила, что золотой медали её лишили именно судьи.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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