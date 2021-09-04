Сборная России обогнала США и вернулась на третье место общего зачёта Паралимпиады

Сборная России вернулась на третье место общекомандного зачёта Паралимпиады в Токио, обогнав США.

Отметим, что сделать это удалось после победы наших лучников Сидоренко и Смирнова, которые принесли в копилку нашей команды 36-ю золотую медаль. Кроме того, ещё два серебра принесли мужская сборная по волейболу сидя и бегунья Маргарита Гончарова.

Волейболисты в финале уступили команде Ирана со счётом 1-3 (21:25, 14:25, 25:19, 17:25), а Гончарова стала второй в забеге на 400 метров.