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Сборная России обогнала США и вернулась на третье место общего зачёта Паралимпиады

Победу же, причём досрочно, обеспечила себе команда Китая, на счету которой более 100 золотых наград.

4 сентября, 11:58
<p>Фото © Getty Images / Marcus Brandt / dpa </p>

Фото © Getty Images / Marcus Brandt / dpa

Сборная России вернулась на третье место общекомандного зачёта Паралимпиады в Токио, обогнав США.

Отметим, что сделать это удалось после победы наших лучников Сидоренко и Смирнова, которые принесли в копилку нашей команды 36-ю золотую медаль. Кроме того, ещё два серебра принесли мужская сборная по волейболу сидя и бегунья Маргарита Гончарова.

Волейболисты в финале уступили команде Ирана со счётом 1-3 (21:25, 14:25, 25:19, 17:25), а Гончарова стала второй в забеге на 400 метров.

Россияне Сидоренко и Смирнов взяли золото Паралимпиады в стрельбе из лука

Россияне Сидоренко и Смирнов взяли золото Паралимпиады в стрельбе из лука

В активе нашей сборной теперь 114 медалей: 36 золотых, 30 серебряных и 48 бронзовых наград. У американцев же — 35 золотых, 36 серебряных и 30 бронзовых. На втором месте располагается сборная Великобритании. Победу же, причём досрочно, гарантировала себе команда Китая.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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