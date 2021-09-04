Россияне Сидоренко и Смирнов взяли золото Паралимпиады в стрельбе из лука
Для нашей команды это стало 36-й наградой высшей пробы на Играх.
Маргарита Сидоренко (слева). Фото © ТАСС/Артем Коротаев
Россияне Маргарита Сидоренко и Кирилл Смирнов завоевали золотые медали Паралимпиады в Токио в смешанных соревнованиях по стрельбе из лука.
В финале наш дуэт был сильнее итальянцев Стефано Травизани и Элизабетты Мийно со счётом 5:4.
Теперь в копилке нашей команды 116 медалей: 36 золотых, 30 серебряных и 48 бронзовых наград.
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