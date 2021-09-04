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Россияне Сидоренко и Смирнов взяли золото Паралимпиады в стрельбе из лука

Для нашей команды это стало 36-й наградой высшей пробы на Играх.

4 сентября, 11:29
<p><em style="font-style: italic;">Маргарита Сидоренко (слева). </em>Фото © ТАСС/Артем Коротаев</p>

Маргарита Сидоренко (слева). Фото © ТАСС/Артем Коротаев

Россияне Маргарита Сидоренко и Кирилл Смирнов завоевали золотые медали Паралимпиады в Токио в смешанных соревнованиях по стрельбе из лука.

В финале наш дуэт был сильнее итальянцев Стефано Травизани и Элизабетты Мийно со счётом 5:4.

Бегунья Кулинич-Сорокина завоевала бронзу на Паралимпиаде в Токио

Бегунья Кулинич-Сорокина завоевала бронзу на Паралимпиаде в Токио

Теперь в копилке нашей команды 116 медалей: 36 золотых, 30 серебряных и 48 бронзовых наград.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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