Россияне Сидоренко и Смирнов взяли золото Паралимпиады в стрельбе из лука

Россияне Маргарита Сидоренко и Кирилл Смирнов завоевали золотые медали Паралимпиады в Токио в смешанных соревнованиях по стрельбе из лука.

В финале наш дуэт был сильнее итальянцев Стефано Травизани и Элизабетты Мийно со счётом 5:4.