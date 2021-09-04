В Гватемале проверяют данные о подкупе президента "ковром с деньгами"

Прокуратура Гватемалы начала расследование дела о подкупе президента республики Алехандро Джамматтеи. Как пишет New York Times, дело открыто 1 сентября.

Некий свидетель утверждает, что он лично доставил в дом главы государства свёрнутый ковёр, набитый деньгами. Отправителем "посылки" была анонимная горнодобывающая компания с российским финансированием, которая якобы собиралась договориться о постройке грузового терминала на территории порта. В администрации президента Гватемалы эти данные опровергли.