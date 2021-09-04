В Гватемале проверяют данные о подкупе президента "ковром с деньгами"
Некий свидетель утверждает, что он лично доставил в дом главы государства ценную посылку.
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Прокуратура Гватемалы начала расследование дела о подкупе президента республики Алехандро Джамматтеи. Как пишет New York Times, дело открыто 1 сентября.
Некий свидетель утверждает, что он лично доставил в дом главы государства свёрнутый ковёр, набитый деньгами. Отправителем "посылки" была анонимная горнодобывающая компания с российским финансированием, которая якобы собиралась договориться о постройке грузового терминала на территории порта. В администрации президента Гватемалы эти данные опровергли.
Ранее Лайф сообщал, что во Франции прокуратура начала расследование против бывшего президента страны Николя Саркози — якобы он получил три миллиона евро от российской страховой компании "РЕСО-Гарантия" за оказание консалтинговых услуг.
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