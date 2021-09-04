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Глобальное потепление может пробудить опасные древние вирусы

При этом нельзя предугадать, какая зараза из существовавших в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад может появиться снова.

4 сентября, 12:45
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Таяние вечной мерзлоты способно повлечь за собой пробуждение необычных вирусов, что обернётся непредсказуемыми последствиями для человечества, заявил лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг на Восточном экономическом форуме.

Учёный уточнил, что из-за таяния льдов в тайге и тундре Сибири древние инфекционные заболевания этого региона могут проснуться вновь. Рае Квон Чунг призвал обратить на эту проблему особое внимание.

"Нельзя предугадать, какой вирус из существовавших в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад может появиться снова. Они возвращаются. Я уверен, что существуют самые разные виды вирусов, с которыми мы никогда раньше не сталкивались", — заметил учёный в беседе с РИА "Новости".

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Ранее футуролог назвал главные опасности, которые поджидают человечество после пандемии. По мнению специалиста, в будущем нас ждут две основные угрозы.

Авторы
Ирина Фальке

Ирина Фальке

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