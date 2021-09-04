Глобальное потепление может пробудить опасные древние вирусы

Учёный уточнил, что из-за таяния льдов в тайге и тундре Сибири древние инфекционные заболевания этого региона могут проснуться вновь. Рае Квон Чунг призвал обратить на эту проблему особое внимание.

"Нельзя предугадать, какой вирус из существовавших в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад может появиться снова. Они возвращаются. Я уверен, что существуют самые разные виды вирусов, с которыми мы никогда раньше не сталкивались", — заметил учёный в беседе с РИА "Новости".