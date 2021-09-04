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Два человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Дагестане

В результате хлопка в помещении выбило окна и входную дверь, мужчины в тяжёлом состоянии доставлены в больницу.

4 сентября, 12:35
<p>Фото © <a href="https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4553679" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Главное управление МЧС России по Республике Дагестан</a></p>

Фото © Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

В дагестанском селе Бабаюрт взорвался газ в помещении летней кухни одного из частных домов. В результате пострадали два человека, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

"В селе Бабаюрт Бабаюртовского района по улице Шпигуна, 18 в результате хлопка газовоздушной смеси без последующего горения в отдельно стоящем помещении летней кухни пострадали двое мужчин, которые в тяжёлом состоянии доставлены в Бабаюртовскую ЦРБ", — уточнили в управлении.

Взрывом в помещении выбило окна и входную дверь. На месте происшествия работают пятнадцать человек и пять единиц техники. Другие подробности произошедшего пока не известны.

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Ранее Лайф публиковал фотографии из квартиры на северо-западе Москвы, где произошёл взрыв и погибли два человека.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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