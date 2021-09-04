Два человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Дагестане
В результате хлопка в помещении выбило окна и входную дверь, мужчины в тяжёлом состоянии доставлены в больницу.
В дагестанском селе Бабаюрт взорвался газ в помещении летней кухни одного из частных домов. В результате пострадали два человека, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
"В селе Бабаюрт Бабаюртовского района по улице Шпигуна, 18 в результате хлопка газовоздушной смеси без последующего горения в отдельно стоящем помещении летней кухни пострадали двое мужчин, которые в тяжёлом состоянии доставлены в Бабаюртовскую ЦРБ", — уточнили в управлении.
Взрывом в помещении выбило окна и входную дверь. На месте происшествия работают пятнадцать человек и пять единиц техники. Другие подробности произошедшего пока не известны.
Ранее Лайф публиковал фотографии из квартиры на северо-западе Москвы, где произошёл взрыв и погибли два человека.
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