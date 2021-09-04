Российский футбольный клуб может прекратить существование из-за спорного решения РФС
Ранее команду отправили в третий по силе дивизион из-за договорного матча, который состоялся несколько лет назад.
Фото © ФК "Чайка"
Футбольный клуб "Чайка" из Песчанокопского села Ростовской области может прекратить существование на профессиональном уровне из-за разногласий с решением РФС о переходе одного из игроков. Заявление опубликовано на сайте команды.
Речь идёт о трансфере футболиста Марата Апшацева из "Чайки" в "Томь". В Песчанокопском уверены, что регистрация игрока в томском клубе была неправомерной, однако доводы и доказательства команды были оставлены без внимания в ходе заседания в РФС.
"По сути, исходя из итогов вчерашнего заседания, любой футболист может покинуть любой клуб в удобный для него момент, не имея на это никаких уважительных причин", — говорится в заявлении "Чайки".
В клубе также уверены, что "Томь" не имеет права заявлять Апшацева для участия в ФНЛ, что подтверждают в Пенсионном фонде РФ и Трудовой инспекции страны.
"По итогам вынесенных решений Палаты по разрешению споров РФС президентом и руководством клуба будет принято совместное решение о целесообразности дальнейшего существования футбольного клуба "Чайка" в настоящем виде", — также указывается в релизе клуба.
Ранее Лайф сообщал, что "Чайку" перевели в ФНЛ-2 (третий по силе дивизион) из-за организации договорных матчей с "Ангуштом" из Назрани, майкопской "Дружбой" и "Армавиром" в 2018 году.
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