"До сих пор храню его футболку": Экс-вратарь сборной Кипра назвал Дзюбу великим футболистом
Напомним, сегодня вечером наша команда встретится с киприотами в рамках отбора ЧМ-2022.
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Бывший вратарь сборной Кипра Урко Пардо в беседе с "Чемпионатом" заявил, что считает Дзюбу великим футболистом, и объяснил почему.
"Почему я считаю Дзюбу великим игроком? Всё просто: он очень хорош с мячом, но при этом огромного роста. Очень сложно найти в мире таких игроков, которые были бы похожи на него", — отметил голкипер.
Он также вспомнил матч двухлетней давности, когда наша сборная обыграла киприотов со счётом 5:0, и признался, что до сих пор хранит футболку Дзюбы с той игры. Однако в этот раз ни форвард нашей команды, ни кипрский голкипер помочь своим сборным не смогут.
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Добавим, что сборная России сыграет матч отбора ЧМ-2022 против Кипра вечером 4 сентября на стадионе ГСП в Никосии.
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