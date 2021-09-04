НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"До сих пор храню его футболку": Экс-вратарь сборной Кипра назвал Дзюбу великим футболистом

Напомним, сегодня вечером наша команда встретится с киприотами в рамках отбора ЧМ-2022.

4 сентября, 11:49
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Бывший вратарь сборной Кипра Урко Пардо в беседе с "Чемпионатом" заявил, что считает Дзюбу великим футболистом, и объяснил почему.

"Почему я считаю Дзюбу великим игроком? Всё просто: он очень хорош с мячом, но при этом огромного роста. Очень сложно найти в мире таких игроков, которые были бы похожи на него", — отметил голкипер.

Он также вспомнил матч двухлетней давности, когда наша сборная обыграла киприотов со счётом 5:0, и признался, что до сих пор хранит футболку Дзюбы с той игры. Однако в этот раз ни форвард нашей команды, ни кипрский голкипер помочь своим сборным не смогут.

"Никому не верьте, кто про карликов говорит": Уткин поделился ожиданиями перед матчем сборной России против Кипра

"Никому не верьте, кто про карликов говорит": Уткин поделился ожиданиями перед матчем сборной России против Кипра

Добавим, что сборная России сыграет матч отбора ЧМ-2022 против Кипра вечером 4 сентября на стадионе ГСП в Никосии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Никому не верьте, кто про карликов говорит": Уткин поделился ожиданиями перед матчем сборной России против Кипра

сегодня в 09:54

"Недопустимо смотреть на это убожество": Лукашенко раскритиковал игру сборной Белоруссии по футболу

вчера в 10:27

Скандально победившая на Олимпиаде гимнастка Ашрам пропустит чемпионат мира

сегодня в 12:51

Доктор Мясников рассказал, какие витамины "попадают прямо в цель"

сегодня в 12:56

Доктор показал, как по обычному искривлению ногтя можно поставить диагноз, и это нельзя игнорировать

сегодня в 13:00

Новости партнеров

Layer 1