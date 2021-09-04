Бывший вратарь сборной Кипра Урко Пардо в беседе с "Чемпионатом" заявил, что считает Дзюбу великим футболистом, и объяснил почему.

"Почему я считаю Дзюбу великим игроком? Всё просто: он очень хорош с мячом, но при этом огромного роста. Очень сложно найти в мире таких игроков, которые были бы похожи на него", — отметил голкипер.

Он также вспомнил матч двухлетней давности, когда наша сборная обыграла киприотов со счётом 5:0, и признался, что до сих пор хранит футболку Дзюбы с той игры. Однако в этот раз ни форвард нашей команды, ни кипрский голкипер помочь своим сборным не смогут.