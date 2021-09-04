В "Спартаке" заявили о полной поддержке Витории, несмотря на провальный старт сезона

Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория пользуется полной поддержкой руководства клуба, а о его отставке пока нет и речи. Об этом Sport24 рассказал глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

"А разве кто-то в клубе говорил, что Руй уходит? Он пользуется полной поддержкой руководства. Сегодня, например, Витория долго общался с Леонидом Федуном и Евгением Мележиковым, обсуждались текущие дела в команде и пути выхода из сложной ситуации", — заявил Зеленов.