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В "Спартаке" заявили о полной поддержке Витории, несмотря на провальный старт сезона

Ранее в СМИ появилась информация, что португальский наставник будет уволен во время паузы на матчи сборной.

4 сентября, 11:16
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория пользуется полной поддержкой руководства клуба, а о его отставке пока нет и речи. Об этом Sport24 рассказал глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

"А разве кто-то в клубе говорил, что Руй уходит? Он пользуется полной поддержкой руководства. Сегодня, например, Витория долго общался с Леонидом Федуном и Евгением Мележиковым, обсуждались текущие дела в команде и пути выхода из сложной ситуации", — заявил Зеленов.

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Ранее в СМИ появилась информация, что Руй Витория может быть уволен во время паузы на международные матчи из-за провального старта "Спартака" в сезоне. В числе возможных претендентов на его место назывался экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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