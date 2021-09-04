В "Спартаке" заявили о полной поддержке Витории, несмотря на провальный старт сезона
Ранее в СМИ появилась информация, что португальский наставник будет уволен во время паузы на матчи сборной.
Фото © ФК "Спартак"
Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория пользуется полной поддержкой руководства клуба, а о его отставке пока нет и речи. Об этом Sport24 рассказал глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.
"А разве кто-то в клубе говорил, что Руй уходит? Он пользуется полной поддержкой руководства. Сегодня, например, Витория долго общался с Леонидом Федуном и Евгением Мележиковым, обсуждались текущие дела в команде и пути выхода из сложной ситуации", — заявил Зеленов.
Ранее в СМИ появилась информация, что Руй Витория может быть уволен во время паузы на международные матчи из-за провального старта "Спартака" в сезоне. В числе возможных претендентов на его место назывался экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Футбол. Интересное по теме
"Никому не верьте, кто про карликов говорит": Уткин поделился ожиданиями перед матчем сборной России против Кипра
сегодня в 09:54
Британское правительство отказалось отменять карантин для перешедшего в "МЮ" Роналду
сегодня в 08:56
Главное блюдо для болельщиков: Кто готов заплатить миллиарды за трансляцию чемпионата России по футболу
вчера в 13:57
Комментариев: 0