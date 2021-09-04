Собянин рассказал о появлении новых скверов, детских площадок и дорожек в ЗАО

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге рассказал, какие районы Западного административного округа столицы (ЗАО) в ближайшее время будут благоустроены в рамках программы "Мой район".

По его словам, в Можайском районе уже сейчас идёт благоустройство жилого квартала между Барвихинской улицей и улицей Говорова. Планируется, что в порядок будут приведены не только дворы, но и парк "Дубки", а также территория местной школы № 1400. Будут оборудованы детские и спортивные площадки, на которых появятся новые горки, качели и спортивные тренажёры, а в тихих зонах появятся столы для игры в шахматы.

В Крылатском районе Собянин пообещал благоустроить сквер у библиотеки им. Анны Ахматовой на улице Крылатские Холмы. Отмечается, что там будет обустроен газон, высажены новые кустарники и отремонтирована сцена. В том же районе претерпит изменения жилой квартал между Крылатской улицей и Рубежным проездом. В районе Кунцево будут обновлены дворы 18-го микрорайона, а в Рублёве пройдёт комплексное благоустройство территории рядом с храмом иконы Божией Матери "Неувядаемый цвет".

"Продолжаем комплексное благоустройство и озеленение территории рядом с храмом иконы Божией Матери "Неувядаемый цвет" в Рублёве. В 2018 году в сквере, прилегающем к церкви, были созданы зоны тихого отдыха, детская площадка и наружное освещение, проложены удобные дорожки. В нынешнем году сделаем дорожки для спуска и прогулок по берегу Москвы-реки с пирсами, смотровыми площадками и пикниковыми зонами", — говорится в блоге градоначальника.

Ждут изменения и столичный район Раменки. Там в порядок будет приведена территория у нового здания инспекций ФНС № 36 и № 29, а в районе Фили-Давыдково у Мазиловского пруда появится теннисный корт. При этом отмечается, что все районы будут благоустроены в соответствии с безбарьерной средой.