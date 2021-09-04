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Аэропорт Кабула возобновил свою работу

Из столичной воздушной гавани уже отправлены два внутренних рейса.

4 сентября, 12:05
<p> Фото © Getty Images / Bilal Guler / Anadolu Agency </p>

Фото © Getty Images / Bilal Guler / Anadolu Agency

Аэропорт Кабула, который был временно закрыт радикальным движением "Талибан"*, возобновил свою работу. Об этом сообщил посол Катара в Исламской Республике Саид Мубарак аль-Хаярин аль-Хаджри.

"Из аэропорта Кабула были осуществлены вылеты двух внутренних рейсов в Мазари-Шариф и Кандагар. Группа катарских технических специалистов продолжает трудиться над завершением всех необходимых работ в воздушной гавани", — цитирует Al Jazeera слова дипломата.

Посол уточнил, что в ближайшие дни аэропорт Кабула сможет принимать ещё большее количество рейсов. По информации телеканала, также был отправлен рейс из Кабула в город Герат на северо-западе страны.

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Ранее стало известно, что талибы решили возобновить внутреннее авиасообщение в Афганистане с 3 сентября. По словам представителей движения, на открытие международных авиарейсов потребуется больше времени.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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