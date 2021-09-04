Россиянам рассказали о месторождении "космических" алмазов в Якутии
Оно появилось в результате падения метеорита, и запасы редких минералов там оцениваются в несколько триллионов каратов.
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Российская академия наук привлекла инвесторов для добычи технических алмазов в Якутии на одном из необычных месторождений. Об этом заявил глава РАН Александр Сергеев.
"Одно из самых интересных месторождений там, это месторождение, которое условно называют технических алмазов, они не ювелирные. Это Попигайское месторождение на границе Якутии и Красноярского края", — сказал он в интервью РИА "Новости" на Восточном экономическом форуме.
Уникально данное место тем, что оно возникло в результате падения метеорита. Запасы технических алмазов там оцениваются в несколько триллионов каратов, ежегодно там добывают 20 миллиардов каратов.
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Кстати, ранее на аукционе в Женеве продали крупнейший бриллиант из России. Это один из самых крупных кристаллов, добытых компанией "Алроса" в XXI веке. Процесс огранки занял один год и восемь месяцев. Бриллиант идеально бесцветный, без внутренних включений.
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