Президент Ботсваны Мокветси Масиси на днях провёл пресс-конференцию, на которой представил недавнюю находку, которую совершил один из шахтёров компании Debswana. Мужчина разбирал контейнер с отходами шахты, когда заметил огромный камень — это был алмаз в 1098 карат. Его длина была 7,2 сантиметра, ширина — 5,2 и толщина — 2,7 сантиметра.

Фото © Twitter / Botswana Government

По всем параметрам найденный камень стал третьим по величине в мире. Первый — "Куллинан", или "Звезда Африки" весит 3106, а алмаз "Наш свет", который также обнаружили в Ботсване, насчитывает 1109 карат. Новый алмаз пока не получил имени, но уже стал национальной гордостью, пишет Aljazeera.

Фото © Twitter / Botswana Government

Этот редкий и экстраординарный камень так много значит в контексте драгоценностей Ботсваны. Он подарил надежду стране, которая борется с трудностями Директор Debswana Линнетт Армстронг

Фото © Twitter / Botswana Government