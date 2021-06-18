Булыжник в 1098 карат: Шахтёр нашёл третий по величине алмаз в мире, когда копался в контейнере с отходами
Новое национальное достояние Ботсваны представил президент страны, демонстрируя перед журналистами камень размером с яйцо.
Президент Ботсваны Мокветси Масиси на днях провёл пресс-конференцию, на которой представил недавнюю находку, которую совершил один из шахтёров компании Debswana. Мужчина разбирал контейнер с отходами шахты, когда заметил огромный камень — это был алмаз в 1098 карат. Его длина была 7,2 сантиметра, ширина — 5,2 и толщина — 2,7 сантиметра.
По всем параметрам найденный камень стал третьим по величине в мире. Первый — "Куллинан", или "Звезда Африки" весит 3106, а алмаз "Наш свет", который также обнаружили в Ботсване, насчитывает 1109 карат. Новый алмаз пока не получил имени, но уже стал национальной гордостью, пишет Aljazeera.
Этот редкий и экстраординарный камень так много значит в контексте драгоценностей Ботсваны. Он подарил надежду стране, которая борется с трудностями
Ботсвана — главный поставщик алмазов в Южной Африке. Министр минеральных ресурсов Лефоко Мояги заявил, что из-за пандемии эта находка случилась очень вовремя. Вирус ударил про продажам драгоценных камней, и теперь государству будет легче пережить возникший кризис. Дело в том, что до 80% дохода от продаж компании Debswana правительство получает в качестве налогов, дивидендов и роялти.
WOW-news
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