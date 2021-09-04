НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В США испугались активизации террористов на фоне годовщины 11 сентября

У американских разведчиков пока нет данных о конкретных планах радикалов, но есть обоснованные подозрения.

4 сентября, 11:40
<p>Фото © ТАСС / DPA / Lennie Falcon</p>

Фото © ТАСС / DPA / Lennie Falcon

В преддверии годовщины терактов 11 сентября 2001 года возможна активизация вербовки боевиков радикальными организациями, говорится в совместном докладе ФБР, Министерства внутренней безопасности США и Национального контртеррористического центра. Документ оказался в распоряжении телеканала CNN.

Ведомства пока не обладают достоверной информацией о готовящихся атаках, но не исключают возможности каких-либо нападений в местах массового скопления людей. Основанием для подозрений стали недавние публикации представителей "Аль-Каиды"* и ИГИЛ*.

Байден поручил рассекретить некоторые документы о теракте 11 сентября

Байден поручил рассекретить некоторые документы о теракте 11 сентября

"Публикации, произведённые "Аль-Каидой", ИГИЛ, их структурами и отделениями, в которых делаются отсылки на теракты 11 сентября, вероятно, могут упрочить антиамериканские настроения среди местных экстремистов и способствовать их радикализации, став напоминанием о прошлых успехах в атаках на США", — отмечено в совместном докладе ведомств.

Военные США предупреждают, что Америку ждут теракты в формате 9/11

Военные США предупреждают, что Америку ждут теракты в формате 9/11

Ранее Лайф рассказывал, что 87 экс-генералов и адмиралов призвали уйти в отставку министра обороны США Ллойда Остина и председателя Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил генерала Марка Милли, обвинив их в преступной халатности при выводе войск из Афганистана.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Незапланированный таран: Американские СМИ рассказали неизвестные подробности о терактах 11 сентября

Незапланированный таран: Американские СМИ рассказали неизвестные подробности о терактах 11 сентября

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Глава МИД Украины заявил о подготовке к визиту Байдена в Киев

сегодня в 10:57

Незапланированный таран: Американские СМИ рассказали неизвестные подробности о терактах 11 сентября

сегодня в 02:53

В Гватемале проверяют данные о подкупе президента "ковром с деньгами"

сегодня в 12:53

Названа сумма, которая нужна для первого этапа создания города Спутник

сегодня в 13:03

Доктор показал, как по обычному искривлению ногтя можно поставить диагноз, и это нельзя игнорировать

сегодня в 13:00

Новости партнеров

Layer 1