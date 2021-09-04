В США испугались активизации террористов на фоне годовщины 11 сентября

В преддверии годовщины терактов 11 сентября 2001 года возможна активизация вербовки боевиков радикальными организациями, говорится в совместном докладе ФБР, Министерства внутренней безопасности США и Национального контртеррористического центра. Документ оказался в распоряжении телеканала CNN.

Ведомства пока не обладают достоверной информацией о готовящихся атаках, но не исключают возможности каких-либо нападений в местах массового скопления людей. Основанием для подозрений стали недавние публикации представителей "Аль-Каиды"* и ИГИЛ*.

"Публикации, произведённые "Аль-Каидой", ИГИЛ, их структурами и отделениями, в которых делаются отсылки на теракты 11 сентября, вероятно, могут упрочить антиамериканские настроения среди местных экстремистов и способствовать их радикализации, став напоминанием о прошлых успехах в атаках на США", — отмечено в совместном докладе ведомств.

Ранее Лайф рассказывал, что 87 экс-генералов и адмиралов призвали уйти в отставку министра обороны США Ллойда Остина и председателя Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил генерала Марка Милли, обвинив их в преступной халатности при выводе войск из Афганистана.