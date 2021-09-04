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Из горящей многоэтажки в Сочи эвакуировали 70 человек

К тушению возгорания привлечены 20 спасателей и пять единиц техники.

4 сентября, 11:32
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/sochitypical/12998" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ТИПИЧНЫЙ СОЧИ </a></p>

Фото © Telegram / ТИПИЧНЫЙ СОЧИ

Пожар начался в квартире в многоэтажке в Сочи, спасатели эвакуировали из жилого дома 70 человек, следует из сообщения пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю. В ведомстве уточнили, что пожар случился в многоэтажном доме на улице Демократическая в Адлерском районе города.

"В 12:52 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание в 18-этажном жилом доме. Площадь 15 квадратных метров. Эвакуировано 70 человек", — говорится в сообщении.

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Согласно уточнённым данным из пресс-службы главного управления МЧС по Краснодарскому краю, пожар был ликвидирован, погибших и пострадавших нет.

Ранее два человека погибли в объятой огнём многоэтажке в центре Екатеринбурга. Пожар охватил один из балконов многоквартирного здания, а затем перекинулся на другие квартиры и кровлю.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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