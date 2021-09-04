Из горящей многоэтажки в Сочи эвакуировали 70 человек

Пожар начался в квартире в многоэтажке в Сочи, спасатели эвакуировали из жилого дома 70 человек, следует из сообщения пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю. В ведомстве уточнили, что пожар случился в многоэтажном доме на улице Демократическая в Адлерском районе города.

"В 12:52 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание в 18-этажном жилом доме. Площадь 15 квадратных метров. Эвакуировано 70 человек", — говорится в сообщении.

Согласно уточнённым данным из пресс-службы главного управления МЧС по Краснодарскому краю, пожар был ликвидирован, погибших и пострадавших нет.