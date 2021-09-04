Кабмин выделил более 21 млрд на единоразовые выплаты военным пенсионерам

Правительство России на очередном заседании одобрило выделение средств для осуществления единовременных выплат гражданам, которым назначены пенсии как проходившим военную и приравненную к ней службу.

"Одобрить выделение в 2021 году из резервного фонда Правительства РФ бюджетных ассигнований в размере 21 млрд 142,7 млн рублей главным распорядителям средств федерального бюджета для осуществления единовременной денежной выплаты в размере 10 тыс. рублей", — говорится на сайте кабмина.