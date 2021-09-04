НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Кабмин выделил более 21 млрд на единоразовые выплаты военным пенсионерам

Также одобрено выделение средств Минфину на обеспечение через ПФР в 2021 году расходов, связанных с выплатами.

4 сентября, 11:23

Фото © Pexels

Правительство России на очередном заседании одобрило выделение средств для осуществления единовременных выплат гражданам, которым назначены пенсии как проходившим военную и приравненную к ней службу.

"Одобрить выделение в 2021 году из резервного фонда Правительства РФ бюджетных ассигнований в размере 21 млрд 142,7 млн рублей главным распорядителям средств федерального бюджета для осуществления единовременной денежной выплаты в размере 10 тыс. рублей", — говорится на сайте кабмина.

Кроме того правительство одобрило выделение Минфину средств для предоставления межбюджетного трансферта бюджету ПФР (Пенсионный фонд России) на обеспечение в 2021 году расходов, связанных с выплатами. Согласно распоряжению, бюджетные ассигнования пойдут из резервного фонда правительства.

Россиянам объяснили скорые изменения в правилах выплаты пенсии

Россиянам объяснили скорые изменения в правилах выплаты пенсии

Ранее стало известно, что российские пенсионеры начали получать выплаты в 10 тысяч рублей. Предложение по единоразовой выплате каждому пенсионеру президент России Владимир Путин озвучил 22 августа во время встречи с представителями партии "Единая Россия". Также глава государства предложил организовать разовые выплаты военным в размере 15 тысяч рублей. В качестве причины для этого Путин назвал рост уровня инфляции в стране. Указ о выплате военным был подписан российским лидером 31 августа.

В "Единой России" рассказали об оперативном и бесперебойном начислении выплат пенсионерам

В "Единой России" рассказали об оперативном и бесперебойном начислении выплат пенсионерам

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1