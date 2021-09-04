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Маск назвал точную дату выпуска полного автопилота для электрокаров Tesla

Первое время он будет доступен только для тех, чьи авто зарегистрированы и используются в США.

4 сентября, 11:12
<p> Фото © Getty Images / Dean Mouhtaropoulos</p>

Фото © Getty Images / Dean Mouhtaropoulos

Илон Маск заявил, что система полного автопилота для электромобилей Tesla будет выпущена 17 сентября, сообщил он в "Твиттере". Пока что это будет лишь ограниченный тираж тестовой бета-версии.

Полноценный релиз коммерческой версии программы состоится спустя ещё две недели, то есть в начале октября. Она будет представлять из себя платное программное обновление для всех владельцев электромобилей Tesla, оснащённых необходимым оборудованием. Причём полный автопилот будет доступен только автомобилистам в США, а вот о выпуске его европейской и китайской версий ничего не сообщается.

Гениальный вор или талантливый инженер: 5 российских изобретений, на которых Илон Маск заработал миллиарды

Гениальный вор или талантливый инженер: 5 российских изобретений, на которых Илон Маск заработал миллиарды

А ранее Лайф писал, что Маск анонсировал выпуск человекоподобного робота-помощника Tesla Bot. По словам главы компании, главная цель — это научить андроида выполнять наиболее "опасные, повторяющиеся и скучные задачи" для человека.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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