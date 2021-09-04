В ФРГ началось досрочное голосование на выборах в Госдуму

В немецком городе Эрфурт началось досрочное выездное голосование на выборах в Госдуму РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Посольства РФ в ФРГ.

Ранее дипмиссия в Германии опубликовала расписание досрочного выездного голосования на выборах в Госдуму для отдельных групп избирателей. График работы участков будет составлен в соответствии с обращениями избирателей в местах компактного проживания граждан России. 4 сентября — Эрфурт, с 10:00 до 16:00 (с 11:00 до 17:00 мск).

11 сентября — Дрезден, Магдебург, Штутгарт.

12 сентября — Росток и Шверин.