В ФРГ началось досрочное голосование на выборах в Госдуму
Российское представительство опубликовало расписание для отдельных групп избирателей.
Фото © Getty Images / Bildquelle / ullstein bild
В немецком городе Эрфурт началось досрочное выездное голосование на выборах в Госдуму РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Посольства РФ в ФРГ.
Ранее дипмиссия в Германии опубликовала расписание досрочного выездного голосования на выборах в Госдуму для отдельных групп избирателей. График работы участков будет составлен в соответствии с обращениями избирателей в местах компактного проживания граждан России.
- 4 сентября — Эрфурт, с 10:00 до 16:00 (с 11:00 до 17:00 мск).
- 11 сентября — Дрезден, Магдебург, Штутгарт.
- 12 сентября — Росток и Шверин.
Напомним, в ЦИК РФ ранее опубликовали календарный план, согласно которому с 3 сентября стартовало досрочное голосование россиян на выборах в Госдуму на избирательных участках за пределами России. Они расположены в 55 странах. Будут работать более 200 наблюдателей.
Выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.
Комментариев: 0