Для проживающих за рубежом россиян началось досрочное голосование на выборах в Госдуму

Ранее Центризбирком утвердил список участков за границей, они расположены в 55 странах.

С 3 сентября стартует досрочное голосование россиян на выборах в Госдуму на избирательных участках за пределами РФ. Это следует из календарного плана ЦИК РФ.

В документе уточняется, что досрочное волеизъявление всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных за пределами нашей страны, а также групп избирателей, проживающих за рубежом, может начинаться не ранее 3 сентября.

До этого на заседании ЦИК был утверждён список участков за границей, где пройдёт досрочное голосование на думских выборах. Они расположены в 55 странах. Этот перечень включает две страны, где предлагается организовать досрочное голосование всех избирателей, — Катар и Оман.

Для отдельных групп избирателей предлагается провести досрочное голосование на 93 избирательных участках в 53 странах, сообщил во время заседания член ЦИК Евгений Шевченко. Большинство этих 93 комиссий будет работать один день.

Кроме того, согласно календарному плану Центризбиркома, с 3 сентября начнётся досрочное голосование групп избирателей, которые проживают или находятся в населённых пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

Ранее сообщалось, что более 200 наблюдателей будут работать на думских выборах за рубежом.