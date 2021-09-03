Для проживающих за рубежом россиян началось досрочное голосование на выборах в Госдуму
Ранее Центризбирком утвердил список участков за границей, они расположены в 55 странах.
Фото © ТАСС / Алексей Кушниренко
С 3 сентября стартует досрочное голосование россиян на выборах в Госдуму на избирательных участках за пределами РФ. Это следует из календарного плана ЦИК РФ.
В документе уточняется, что досрочное волеизъявление всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных за пределами нашей страны, а также групп избирателей, проживающих за рубежом, может начинаться не ранее 3 сентября.
До этого на заседании ЦИК был утверждён список участков за границей, где пройдёт досрочное голосование на думских выборах. Они расположены в 55 странах. Этот перечень включает две страны, где предлагается организовать досрочное голосование всех избирателей — Катар и Оман.
Для отдельных групп избирателей предлагается провести досрочное голосование на 93 избирательных участках в 53 странах, сообщил во время заседания член ЦИК Евгений Шевченко. Большинство этих 93 комиссий будет работать один день.
Кроме того, согласно календарному плану Центризбиркома, с 3 сентября начнётся досрочное голосование групп избирателей, которые проживают или находятся в населённых пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.
Ранее сообщалось, что более 200 наблюдателей будут работать на думских выборах за рубежом.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.
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