Оксфордский университет признан лучшим в мире по версии Times Higher Education
В первой десятке рейтинга оказались только британские и американские образовательные учреждения.
Фото © ТАСС / UIG
Оксфордский университет Великобритании шестой год подряд признаётся лучшим в мире по версии Times Higher Education.
"На остальных ступеньках верхней десятки второй год подряд остаются одни и те же вузы, несмотря на некоторые изменения позиций в рамках самой группы", — сообщили в издании и добавили, что все места топ-10 заняли вузы США (8) и Британии (2).
Так, вслед за Оксфордом расположились Калифорнийский технологический институт, Гарвардский, Стэнфордский и Кембриджский университеты, Массачусетский технологический институт, Принстонский университет, Калифорнийский университет в Беркли, Йельский и Чикагский университеты.
Как сообщал Лайф, наивысшую — 158-ю — позицию среди российских вузов занял МГУ имени Ломоносова. Это лучшее достижение для российских вузов за всё время участия в THE World University Rankings.
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