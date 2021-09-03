Оксфордский университет признан лучшим в мире по версии Times Higher Education

Оксфордский университет Великобритании шестой год подряд признаётся лучшим в мире по версии Times Higher Education.

"На остальных ступеньках верхней десятки второй год подряд остаются одни и те же вузы, несмотря на некоторые изменения позиций в рамках самой группы", — сообщили в издании и добавили, что все места топ-10 заняли вузы США (8) и Британии (2).

Так, вслед за Оксфордом расположились Калифорнийский технологический институт, Гарвардский, Стэнфордский и Кембриджский университеты, Массачусетский технологический институт, Принстонский университет, Калифорнийский университет в Беркли, Йельский и Чикагский университеты.