Акции Virgin Galactic рухнули после временного запрета на полёты космолётов
Ранее американский авиарегулятор начал расследование инцидента, который произошёл 11 июля на борту корабля Unity-22.
Фото © ТАСС / AP
Акции компании Virgin Galactic, которую возглавляет миллиардер Ричард Брэнсон, упали на 7,02% (до 24,85 доллара за штуку) на торгах Нью-Йоркской фондовой биржи по состоянию на 21:12 мск.
Стоит отметить, что падению предшествовал рост: в первой половине торгов бумаги компании подорожали на 7% (до 28,77 доллара) — после новости о том, что Virgin Galactic отправит пилотов ВВС Италии с исследовательской миссией в космос в ближайшие два месяца.
Однако затем Федеральное авиационное управление США сообщило, что Virgin Galactic не сможет запустить корабль SpaceShipTwo до тех пор, пока ведомство не завершит расследование инцидента с отклонением от курса корабля Unity-22 в ходе суборбитального полёта 11 июля или же не придёт к выводу, что полёты безопасны.
Представители компании Virgin Galactic признали, что Unity-22 на протяжении более полутора минут снижался не по заданной траектории. По их данным, отклонение корабля от курса было связано с ветрами в верхних слоях атмосферы. Пилоты-испытатели действовали согласно инструкциям, а подобные инциденты отрабатываются во время подготовки к полётам, подчеркнули в компании. В Virgin Galactic также сообщили, что сотрудничают с федеральными властями по поводу расследования данного инцидента.
Добавим, что компания планировала свой следующий суборбитальный космический полёт на конец сентября или начало октября. Он должен был стать первой для Virgin Galactic коммерческой исследовательской миссией в космосе. Предполагалось, что в этом полёте примут участие три члена экипажа от ВВС Италии, а также инженеры и сотрудники Virgin Galactic.
Напомним, первый старт корабля Брэнсона задержался на полтора часа из-за погодных условий, в воздух он поднялся в 17:40 по московскому времени. Позже стало известно, что миллиардер совершил успешный суборбитальный испытательный полёт на корабле Unity 22. После возвращения на Землю предприниматель был в приподнятом настроении и аплодировал успеху своей команды. Совершив успешный полёт, миллиардер, как и задумывал, переиграл богатейшего человека мира и основателя Amazon Джеффа Безоса, который анонсировал свой полёт на орбиту 20 июля.
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