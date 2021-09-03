Акции Virgin Galactic рухнули после временного запрета на полёты космолётов

Акции компании Virgin Galactic, которую возглавляет миллиардер Ричард Брэнсон, упали на 7,02% (до 24,85 доллара за штуку) на торгах Нью-Йоркской фондовой биржи по состоянию на 21:12 мск.

Стоит отметить, что падению предшествовал рост: в первой половине торгов бумаги компании подорожали на 7% (до 28,77 доллара) — после новости о том, что Virgin Galactic отправит пилотов ВВС Италии с исследовательской миссией в космос в ближайшие два месяца.

Однако затем Федеральное авиационное управление США сообщило, что Virgin Galactic не сможет запустить корабль SpaceShipTwo до тех пор, пока ведомство не завершит расследование инцидента с отклонением от курса корабля Unity-22 в ходе суборбитального полёта 11 июля или же не придёт к выводу, что полёты безопасны.

Представители компании Virgin Galactic признали, что Unity-22 на протяжении более полутора минут снижался не по заданной траектории. По их данным, отклонение корабля от курса было связано с ветрами в верхних слоях атмосферы. Пилоты-испытатели действовали согласно инструкциям, а подобные инциденты отрабатываются во время подготовки к полётам, подчеркнули в компании. В Virgin Galactic также сообщили, что сотрудничают с федеральными властями по поводу расследования данного инцидента.