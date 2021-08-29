В труднодоступных местностях России началось досрочное голосование на выборах

Также в воскресенье стартует голосование в воинских частях, на полярных станциях и находящихся в плавании судах.

29 августа в труднодоступных или отдалённых местностях, с которыми затруднено либо отсутствует транспортное сообщение, началось досрочное голосование на региональных выборах и выборах в Госдуму. Также в воскресенье стартует голосование в воинских частях, на полярных станциях и находящихся в плавании судах.

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что в этом году досрочно смогут проголосовать жители 11 регионов: Камчатского, Красноярского, Приморского, Хабаровского краёв, Мурманской, Магаданской областей, Еврейской автономной области, Чукотского, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов и Республики Саха (Якутия). Кроме того, в Калининградской области будет организовано досрочное голосование для избирателей, находящихся на судах, пишет ТАСС.

Члены избиркомов будут добираться до жителей труднодоступных территорий на авиационном, водном и автомобильном транспорте высокой проходимости. Содействие в этом им окажут органы местного самоуправления, руководство субъектов РФ и МЧС.