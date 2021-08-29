Названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства в России в августе

Специалисты сервиса "Работа.ру" проанализировали более 3000 вакансий в сфере российского производства и составили список самых высокооплачиваемых предложений августа. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование.

Так, одной из самых высокооплачиваемых вакансий в последнем месяце лета стал сварщик-аргонщик — такому специалисту в Московской области готовы платить до 150 тысяч рублей в месяц. Сотрудник должен сваривать металлоконструкции, проводить слесарные работы и контролировать отгружаемую продукцию. Подобный оклад может получать и инженер-конструктор в Санкт-Петербурге, а также главный инженер проекта в Екатеринбурге.

Зарплату до 110 тысяч рублей в месяц готовы предложить столяру на мебельном производстве в Екатеринбурге. Кандидат должен уметь изготавливать мебель из массива дерева, а также иметь навыки работы на разных видах столярного оборудования. Формовщик колбасных изделий на производстве в Москве может зарабатывать от 107 тысяч рублей, а оператор гибочного станка в Новосибирске — от 100 тысяч. Токарю-револьверщику в Татарстане предлагают оклад от 85 до 90 тысяч рублей. Работодатель требует от соискателя опыта работы не менее трёх лет и квалификации не ниже V разряда.