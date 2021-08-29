Названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства в России в августе
По результатам исследования, самый высокий оклад составляет 150 тысяч рублей в месяц.
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Специалисты сервиса "Работа.ру" проанализировали более 3000 вакансий в сфере российского производства и составили список самых высокооплачиваемых предложений августа. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование.
Так, одной из самых высокооплачиваемых вакансий в последнем месяце лета стал сварщик-аргонщик — такому специалисту в Московской области готовы платить до 150 тысяч рублей в месяц. Сотрудник должен сваривать металлоконструкции, проводить слесарные работы и контролировать отгружаемую продукцию. Подобный оклад может получать и инженер-конструктор в Санкт-Петербурге, а также главный инженер проекта в Екатеринбурге.
Зарплату до 110 тысяч рублей в месяц готовы предложить столяру на мебельном производстве в Екатеринбурге. Кандидат должен уметь изготавливать мебель из массива дерева, а также иметь навыки работы на разных видах столярного оборудования. Формовщик колбасных изделий на производстве в Москве может зарабатывать от 107 тысяч рублей, а оператор гибочного станка в Новосибирске — от 100 тысяч. Токарю-револьверщику в Татарстане предлагают оклад от 85 до 90 тысяч рублей. Работодатель требует от соискателя опыта работы не менее трёх лет и квалификации не ниже V разряда.
Ранее россияне перечислили самые скучные профессии. Однако 13% опрошенных считают, что неинтересных профессий не бывает и в каждой есть свои плюсы и минусы.
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