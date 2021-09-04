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На Кубани двое мужчин залезли в вольер со страусами и закидали птиц камнями

Они начали гонять бедных пернатых по ограждённой территории, а также пинать их.

4 сентября, 11:59

Двое пьяных из Краснодарского края залезли в вольер к страусам и начали их пинать. Видео © Соцсети

В городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края двое мужчин, изрядно выпив, залезли в вольер к страусам и стали издеваться над ними. Источник сообщил Лайфу, что по факту случившегося проводится проверка, живодёров ещё не нашли.

Инцидент случился в Северном парке — мужчины гоняли птиц по всему вольеру, пинали ногами, кидались в них камнями и обливали газировкой. Местные жители сообщили, что обратились за помощью к охранникам, но сторожи парка их якобы проигнорировали. Похождения "героев" очевидцы сняли на видео.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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