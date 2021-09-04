На Кубани двое мужчин залезли в вольер со страусами и закидали птиц камнями
Они начали гонять бедных пернатых по ограждённой территории, а также пинать их.
Двое пьяных из Краснодарского края залезли в вольер к страусам и начали их пинать. Видео © Соцсети
В городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края двое мужчин, изрядно выпив, залезли в вольер к страусам и стали издеваться над ними. Источник сообщил Лайфу, что по факту случившегося проводится проверка, живодёров ещё не нашли.
Инцидент случился в Северном парке — мужчины гоняли птиц по всему вольеру, пинали ногами, кидались в них камнями и обливали газировкой. Местные жители сообщили, что обратились за помощью к охранникам, но сторожи парка их якобы проигнорировали. Похождения "героев" очевидцы сняли на видео.
Ранее житель Нижнего Новгорода перекинул щенка через двухметровый забор приюта. Сейчас состояние собаки стабильно, сотрудники фонда уже ищут ей новых, более заботливых хозяев.
Комментариев: 0