На Кубани двое мужчин залезли в вольер со страусами и закидали птиц камнями

Двое пьяных из Краснодарского края залезли в вольер к страусам и начали их пинать. Видео © Соцсети

В городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края двое мужчин, изрядно выпив, залезли в вольер к страусам и стали издеваться над ними. Источник сообщил Лайфу, что по факту случившегося проводится проверка, живодёров ещё не нашли.

Инцидент случился в Северном парке — мужчины гоняли птиц по всему вольеру, пинали ногами, кидались в них камнями и обливали газировкой. Местные жители сообщили, что обратились за помощью к охранникам, но сторожи парка их якобы проигнорировали. Похождения "героев" очевидцы сняли на видео.