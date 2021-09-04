Подозреваемый в ограблении Сбера в Кудрово задержан в Новгородской области
Налётчик благополучно вернулся в родной регион после преступления, но его вычислили правоохранители.
В Ленобласти налётчик ограбил отделение Сбербанка и унёс 1,5 миллиона рублей. Видео © Пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В Новгородской области задержали подозреваемого в ограблении Сбера в городе Кудрово. Как стало известно Лайфу, 56-летний Азат К. вынес из отделения банка полтора миллиона рублей.
Приезжий из Новгородской области 2 сентября зашёл в Сбербанк и направил на кассиршу пистолет. Он заявил, что при себе у него есть ещё граната и тротил. Грабитель протянул пакет в окно и потребовал сложить все деньги. Сотрудники охраны приехали только через 15 минут после вызова, поэтому злодей смог без проблем уйти.
Налётчик далее благополучно вернулся в родной регион. Однако правоохранители его разыскали. В отношении Азата возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Его поместили в ИВС.
Ранее сообщалось, что двое неизвестных совершили вооружённое нападение на офис микрофинансовой организации на Северном бульваре в Москве.
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