Подозреваемый в ограблении Сбера в Кудрово задержан в Новгородской области

Приезжий из Новгородской области 2 сентября зашёл в Сбербанк и направил на кассиршу пистолет. Он заявил, что при себе у него есть ещё граната и тротил. Грабитель протянул пакет в окно и потребовал сложить все деньги. Сотрудники охраны приехали только через 15 минут после вызова, поэтому злодей смог без проблем уйти.