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Подозреваемый в ограблении Сбера в Кудрово задержан в Новгородской области

Налётчик благополучно вернулся в родной регион после преступления, но его вычислили правоохранители.

4 сентября, 12:15

В Ленобласти налётчик ограбил отделение Сбербанка и унёс 1,5 миллиона рублей. Видео © Пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Новгородской области задержали подозреваемого в ограблении Сбера в городе Кудрово. Как стало известно Лайфу, 56-летний Азат К. вынес из отделения банка полтора миллиона рублей.

Приезжий из Новгородской области 2 сентября зашёл в Сбербанк и направил на кассиршу пистолет. Он заявил, что при себе у него есть ещё граната и тротил. Грабитель протянул пакет в окно и потребовал сложить все деньги. Сотрудники охраны приехали только через 15 минут после вызова, поэтому злодей смог без проблем уйти.

Налётчик далее благополучно вернулся в родной регион. Однако правоохранители его разыскали. В отношении Азата возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Его поместили в ИВС.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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