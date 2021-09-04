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Талибы применили газ и открыли стрельбу для разгона протестующих женщин в Кабуле

Также во время митинга за равноправие участники радикального движения избили одну из активисток Наргис Садат.

4 сентября, 12:39
<p>Фото © <a href="https://tolonews.com/afghanistan-174485" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TOLO News</a></p>

Фото © TOLO News

В Кабуле женщины вышли на протестную акцию, требуя равноправия. Участники радикального движения "Талибан"* применили слезоточивый газ и начали стрелять в воздух, чтобы разогнать афганских активисток.

Также боевики избили одну из митингующих Наргис Садат, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на своего корреспондента. Протестная акция проходила недалеко от президентского дворца. Женщины вышли на площадь в связи с неопределённостью их будущего, они требовали возможности получения образования и трудоустройства.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией страны. Уже известно, что новым премьер-министром Афганистана станет лидер данного радикального движения. Консультации по формированию нового кабмина находятся на завершающей стадии. Ранее СМИ сообщили, что "Талибан" сформировал новое Правительство Афганистана, где большую часть ключевых мест заняли представители самого радикального движения.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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