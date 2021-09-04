Талибы применили газ и открыли стрельбу для разгона протестующих женщин в Кабуле

В Кабуле женщины вышли на протестную акцию, требуя равноправия. Участники радикального движения "Талибан"* применили слезоточивый газ и начали стрелять в воздух, чтобы разогнать афганских активисток.

Также боевики избили одну из митингующих Наргис Садат, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на своего корреспондента. Протестная акция проходила недалеко от президентского дворца. Женщины вышли на площадь в связи с неопределённостью их будущего, они требовали возможности получения образования и трудоустройства.