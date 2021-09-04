В США рассмотрели российскую "торпеду апокалипсиса" на снимках из космоса
Там напомнили о возможностях данного оружия, его конструкции и о том, как оно, предположительно, будет работать.
Фото © Twitter.com / USNI News / Maxar
Журналисты из США увидели на снимках из космоса изделие, напоминающее российскую "торпеду апокалипсиса" — ядерный подводный беспилотник 2М39 "Посейдон". Снимки сделаны компанией Maxar Technologies. На них запечатлено океанографическое исследовательское судно "Академик Александров" в порту Северодвинска.
Как утверждает издание USNI News, для работ с ядерным беспилотником в районе нахождения судна в последние годы возвели соответствующую инфраструктуру. Журналисты напомнили, что "Посейдон" представляет из себя новую категорию стратегического оружия, а также меняет саму форму ядерной угрозы. В статье уточняется, хотя спецификации системы скрыты из-за секретности, ожидается, что новое оружие будет работать на чрезвычайной глубине под водой. При этом (по виду его конструкции) оно будет быстрым, заключили в СМИ.
Ранее Лайф рассказывал, что британцы испугались российского оружия, способного уничтожить целый город. Речь шла об атомной подводной лодке К-329 "Белгород". Причём заграничные журналисты также вспомнили и о торпедах-беспилотниках "Посейдон", указав, что их взрыв под водой может спровоцировать радиоактивное цунами, которое буквально накроет волной высотой до 90 метров прибрежные города потенциального противника.
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