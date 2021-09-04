НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В США рассмотрели российскую "торпеду апокалипсиса" на снимках из космоса

Там напомнили о возможностях данного оружия, его конструкции и о том, как оно, предположительно, будет работать.

4 сентября, 13:10
<p>Фото © Twitter.com / <a href="https://twitter.com/USNINews/status/1432802995431948290/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">USNI News</a> / Maxar</p>

Фото © Twitter.com / USNI News / Maxar

Журналисты из США увидели на снимках из космоса изделие, напоминающее российскую "торпеду апокалипсиса" — ядерный подводный беспилотник 2М39 "Посейдон". Снимки сделаны компанией Maxar Technologies. На них запечатлено океанографическое исследовательское судно "Академик Александров" в порту Северодвинска.

Как утверждает издание USNI News, для работ с ядерным беспилотником в районе нахождения судна в последние годы возвели соответствующую инфраструктуру. Журналисты напомнили, что "Посейдон" представляет из себя новую категорию стратегического оружия, а также меняет саму форму ядерной угрозы. В статье уточняется, хотя спецификации системы скрыты из-за секретности, ожидается, что новое оружие будет работать на чрезвычайной глубине под водой. При этом (по виду его конструкции) оно будет быстрым, заключили в СМИ.

Гнев "Посейдона": Почему подлодки ВМФ России начали "кошмарить" военный флот Великобритании

Гнев "Посейдона": Почему подлодки ВМФ России начали "кошмарить" военный флот Великобритании

Ранее Лайф рассказывал, что британцы испугались российского оружия, способного уничтожить целый город. Речь шла об атомной подводной лодке К-329 "Белгород". Причём заграничные журналисты также вспомнили и о торпедах-беспилотниках "Посейдон", указав, что их взрыв под водой может спровоцировать радиоактивное цунами, которое буквально накроет волной высотой до 90 метров прибрежные города потенциального противника.

Ядерный трезубец "Посейдона": Что известно о самой секретной подлодке российского флота

Ядерный трезубец "Посейдона": Что известно о самой секретной подлодке российского флота

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Назван способ взломать iPhone с помощью зарядки

сегодня в 09:55

Аналитик объяснил, кто в действительности превращает ГТС Украины в металлолом

сегодня в 14:30

Хоккейный ЦСКА одержал первую победу в сезоне после разгрома от "Авангарда"

сегодня в 14:23

Захарова рассказала о схеме финансирования проектов Навального через иностранные посольства

сегодня в 14:11

Девушка погибла, сорвавшись с заброшенного колеса обозрения на Урале

сегодня в 14:08

Новости партнеров

Layer 1