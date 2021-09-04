В США рассмотрели российскую "торпеду апокалипсиса" на снимках из космоса

Как утверждает издание USNI News, для работ с ядерным беспилотником в районе нахождения судна в последние годы возвели соответствующую инфраструктуру. Журналисты напомнили, что "Посейдон" представляет из себя новую категорию стратегического оружия, а также меняет саму форму ядерной угрозы. В статье уточняется, хотя спецификации системы скрыты из-за секретности, ожидается, что новое оружие будет работать на чрезвычайной глубине под водой. При этом (по виду его конструкции) оно будет быстрым, заключили в СМИ.