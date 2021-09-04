НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Сборная России завоевала десять медалей в предпоследний день Паралимпиады в Токио

Наши спортсмены вернули себе третье место в общем зачёте, опередив команду США. Впереди — Китай и Великобритания.

4 сентября, 13:35
<p>Дмитрий Сафронов. Фото © ТАСС /AP / Emilio Morenatti</p>

Дмитрий Сафронов. Фото © ТАСС /AP / Emilio Morenatti

Российские спортсмены завоевали десять медалей в предпоследний день Паралимпийский игр в Токио, две из которых золотые.

Чемпионами Игр стали лучники Кирилл Смирнов и Маргарита Сидоренко, а также бегун Дмитрий Сафронов, который также сумел побить предыдущий мировой рекорд. Три серебряные медали в копилку нашей сборной положили легкоатлеты Андрей Вдовин и Маргарита Гончарова, а также мужская команда по волейболу сидя.

Обладателями бронзовых медалей стали легкоатлеты Артём Калашян и Анна Кулинич-Сорокина, тхэквондист Зайнутдин Атаев, стрелок Сергей Малышев, а также представители сборной России по бочче (Сергей Сафин, Дарья Адонина и Иван Фролов).

Тхэквондист Атаев завоевал бронзу Паралимпиады в Токио

Тхэквондист Атаев завоевал бронзу Паралимпиады в Токио

Перед заключительным днём в копилке нашей сборной 117 медалей (36 золотых, 32 серебряные и 49 бронзовых наград) и промежуточное третье место в общем зачёте. В лидерах Китай, который заранее себе гарантировал первое место, на второй строчке — Великобритания.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Тхэквондист Атаев завоевал бронзу Паралимпиады в Токио

сегодня в 12:37

Сборная России обогнала США и вернулась на третье место общего зачёта Паралимпиады

сегодня в 11:58

Хоккейный ЦСКА одержал первую победу в сезоне после разгрома от "Авангарда"

сегодня в 14:23

Аналитик объяснил, кто в действительности превращает ГТС Украины в металлолом

сегодня в 14:30

Захарова рассказала о схеме финансирования проектов Навального через иностранные посольства

сегодня в 14:11

Новости партнеров

Layer 1