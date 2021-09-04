Сборная России завоевала десять медалей в предпоследний день Паралимпиады в Токио

Российские спортсмены завоевали десять медалей в предпоследний день Паралимпийский игр в Токио, две из которых золотые.

Чемпионами Игр стали лучники Кирилл Смирнов и Маргарита Сидоренко, а также бегун Дмитрий Сафронов, который также сумел побить предыдущий мировой рекорд. Три серебряные медали в копилку нашей сборной положили легкоатлеты Андрей Вдовин и Маргарита Гончарова, а также мужская команда по волейболу сидя.

Обладателями бронзовых медалей стали легкоатлеты Артём Калашян и Анна Кулинич-Сорокина, тхэквондист Зайнутдин Атаев, стрелок Сергей Малышев, а также представители сборной России по бочче (Сергей Сафин, Дарья Адонина и Иван Фролов).