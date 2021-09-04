Сборная России завоевала десять медалей в предпоследний день Паралимпиады в Токио
Наши спортсмены вернули себе третье место в общем зачёте, опередив команду США. Впереди — Китай и Великобритания.
Дмитрий Сафронов. Фото © ТАСС /AP / Emilio Morenatti
Российские спортсмены завоевали десять медалей в предпоследний день Паралимпийский игр в Токио, две из которых золотые.
Чемпионами Игр стали лучники Кирилл Смирнов и Маргарита Сидоренко, а также бегун Дмитрий Сафронов, который также сумел побить предыдущий мировой рекорд. Три серебряные медали в копилку нашей сборной положили легкоатлеты Андрей Вдовин и Маргарита Гончарова, а также мужская команда по волейболу сидя.
Обладателями бронзовых медалей стали легкоатлеты Артём Калашян и Анна Кулинич-Сорокина, тхэквондист Зайнутдин Атаев, стрелок Сергей Малышев, а также представители сборной России по бочче (Сергей Сафин, Дарья Адонина и Иван Фролов).
Перед заключительным днём в копилке нашей сборной 117 медалей (36 золотых, 32 серебряные и 49 бронзовых наград) и промежуточное третье место в общем зачёте. В лидерах Китай, который заранее себе гарантировал первое место, на второй строчке — Великобритания.
Комментариев: 0