НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Крупнейшие банки России подверглись масштабной DDoS-атаке

По данным СМИ, в результате на непродолжительное время вышли из строя некоторые банкоматы и POS-терминалы.

4 сентября, 13:25
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Крупнейшие банки России столкнулись с очередной масштабной DDoS-атакой, её отразили, но в результате возникли сложности на стороне интернет-провайдера Orange Business Services. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

По данным издания, хакерские атаки на системы "Альфа-банка", ВТБ и Сбербанка идут непрерывно с 9 августа. Вечером 2 сентября сила атаки на непродолжительное время вывела из строя банковские сервисы, которые работают через интернет-провайдера Orange Business Services, а именно банкоматы, POS-терминалы. В банках это подтвердили и подчеркнули незначительность влияния атаки на внутренние системы.

Назван способ взломать iPhone с помощью зарядки

Назван способ взломать iPhone с помощью зарядки

Ранее Лайф сообщал, что различные мобильные приложения обрабатывают персональные данные своих пользователей, а также имеют доступ к внутренним файлам, камере и диктофону, что делает их удобной мишенью для злоумышленников.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1