Крупнейшие банки России подверглись масштабной DDoS-атаке
По данным СМИ, в результате на непродолжительное время вышли из строя некоторые банкоматы и POS-терминалы.
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Крупнейшие банки России столкнулись с очередной масштабной DDoS-атакой, её отразили, но в результате возникли сложности на стороне интернет-провайдера Orange Business Services. Об этом сообщил "Коммерсантъ".
По данным издания, хакерские атаки на системы "Альфа-банка", ВТБ и Сбербанка идут непрерывно с 9 августа. Вечером 2 сентября сила атаки на непродолжительное время вывела из строя банковские сервисы, которые работают через интернет-провайдера Orange Business Services, а именно банкоматы, POS-терминалы. В банках это подтвердили и подчеркнули незначительность влияния атаки на внутренние системы.
Ранее Лайф сообщал, что различные мобильные приложения обрабатывают персональные данные своих пользователей, а также имеют доступ к внутренним файлам, камере и диктофону, что делает их удобной мишенью для злоумышленников.
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