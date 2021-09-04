Крупнейшие банки России подверглись масштабной DDoS-атаке

Крупнейшие банки России столкнулись с очередной масштабной DDoS-атакой, её отразили, но в результате возникли сложности на стороне интернет-провайдера Orange Business Services. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

По данным издания, хакерские атаки на системы "Альфа-банка", ВТБ и Сбербанка идут непрерывно с 9 августа. Вечером 2 сентября сила атаки на непродолжительное время вывела из строя банковские сервисы, которые работают через интернет-провайдера Orange Business Services, а именно банкоматы, POS-терминалы. В банках это подтвердили и подчеркнули незначительность влияния атаки на внутренние системы.