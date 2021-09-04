Фронт национального сопротивления, выступающий против захвата Афганистана боевиками движения "Талибан"*, сообщил о больших потерях в рядах талибов во время столкновения в Панджшере.

"Более 700 террористов убито, 600 взято в плен, остальные пытаются бежать, мы на передовой, всё было спланировано. Мы контролируем всю провинцию", — сообщил представитель сил сопротивления в аудиообращении в "Твиттере".

Напомним, ранее представители талибов заявили о захвате единственной непокорённой провинции — Панджшер. Также появлялась информация о том, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд – младший покинули страну. Однако сам Салех опроверг эту информацию и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.