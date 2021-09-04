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Два человека погибли при падении спортивного самолёта в Чехии

Трагедия произошла недалеко от столицы страны. Обстоятельства авиакрушения пока не установлены.

4 сентября, 14:44
<p>Фото © ТАСС / DPA / Jan Woitas</p>

Фото © ТАСС / DPA / Jan Woitas

Около Праги упал легкомоторный спортивный самолёт, в результате трагедии погибло два человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя чешской полиции.

"Два человека погибли в авиакатастрофе спортивного самолёта в районе города Кладно", — сказала представитель полиции Луциа Новотна.

Авиакрушение произошло в 15:00 мск. Полиция расследует обстоятельства трагедии.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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