Два человека погибли при падении спортивного самолёта в Чехии
Трагедия произошла недалеко от столицы страны. Обстоятельства авиакрушения пока не установлены.
Фото © ТАСС / DPA / Jan Woitas
Около Праги упал легкомоторный спортивный самолёт, в результате трагедии погибло два человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя чешской полиции.
"Два человека погибли в авиакатастрофе спортивного самолёта в районе города Кладно", — сказала представитель полиции Луциа Новотна.
Авиакрушение произошло в 15:00 мск. Полиция расследует обстоятельства трагедии.
Ранее в Камчатском крае спасатели через иллюминаторы обнаружили тела ещё трёх погибших при падении вертолёта Ми-8.
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