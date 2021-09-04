Два человека погибли при падении спортивного самолёта в Чехии

Около Праги упал легкомоторный спортивный самолёт, в результате трагедии погибло два человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя чешской полиции.

"Два человека погибли в авиакатастрофе спортивного самолёта в районе города Кладно", — сказала представитель полиции Луциа Новотна.

Авиакрушение произошло в 15:00 мск. Полиция расследует обстоятельства трагедии.