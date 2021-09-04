Сборная России по футболу назвала состав на матч отбора ЧМ-2022 против Кипра. Отметим, что эта встреча станет второй для Валерия Карпина на посту наставника национальной команды.

Место в воротах в очередной раз займёт Гилерме. В защите с первых минут сыграют Илья Самошников, Георгий Джикия, Игорь Дивеев и Вячеслав Караваев. В средней линии выйдут Дмитрий Баринов, Александр Головин, Александр Ерохин, Алексей Миранчук и Денис Черышев. На острие атаки сыграет Фёдор Смолов.