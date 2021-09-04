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Теперь с нападающим: Сборная России назвала состав на матч против Кипра

Встреча на стадионе ГСП в Никосии начнётся в 19:00 по московскому времени.

4 сентября, 14:36

Сборная России по футболу назвала состав на матч отбора ЧМ-2022 против Кипра. Отметим, что эта встреча станет второй для Валерия Карпина на посту наставника национальной команды.

Место в воротах в очередной раз займёт Гилерме. В защите с первых минут сыграют Илья Самошников, Георгий Джикия, Игорь Дивеев и Вячеслав Караваев. В средней линии выйдут Дмитрий Баринов, Александр Головин, Александр Ерохин, Алексей Миранчук и Денис Черышев. На острие атаки сыграет Фёдор Смолов.

Россия – Хорватия 0:0: Пять вопросов к Карпину после скучного матча сборной

Россия – Хорватия 0:0: Пять вопросов к Карпину после скучного матча сборной

Напомним, что встреча начнётся в 19:00 по московскому времени на стадионе ГСП в Никосии. Дебютный матч Валерия Карпина против команды Хорватии завершился нулевой ничьей.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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