Теперь с нападающим: Сборная России назвала состав на матч против Кипра
Встреча на стадионе ГСП в Никосии начнётся в 19:00 по московскому времени.
Сборная России по футболу назвала состав на матч отбора ЧМ-2022 против Кипра. Отметим, что эта встреча станет второй для Валерия Карпина на посту наставника национальной команды.
Место в воротах в очередной раз займёт Гилерме. В защите с первых минут сыграют Илья Самошников, Георгий Джикия, Игорь Дивеев и Вячеслав Караваев. В средней линии выйдут Дмитрий Баринов, Александр Головин, Александр Ерохин, Алексей Миранчук и Денис Черышев. На острие атаки сыграет Фёдор Смолов.
Напомним, что встреча начнётся в 19:00 по московскому времени на стадионе ГСП в Никосии. Дебютный матч Валерия Карпина против команды Хорватии завершился нулевой ничьей.
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