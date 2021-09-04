"Локомотив" может заплатить 10 миллионов евро за 18-летнего футболиста из Хорватии

По данным издания, столичный клуб уже предложил 10 миллионов евро за игрока. Параллельно его пытается приобрести "Манчестер Сити", который дал на два с половиной миллиона больше. Однако оба предложения "Хайдук" отклонил. В клубе намерены получить за игрока не менее 21 миллиона евро.