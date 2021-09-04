"Локомотив" может заплатить 10 миллионов евро за 18-летнего футболиста из Хорватии
В прошлом сезоне он провёл на поле 12 матчей, в которых по три раза забивал и отдавал голевые передачи.
Фото © HNK Hajduk Split
Московский "Локомотив" может приобрести 18-летнего полузащитника хорватского "Хайдука" Стипе Биуку. Об этом сообщает издание Sportske Novosti.
По данным издания, столичный клуб уже предложил 10 миллионов евро за игрока. Параллельно его пытается приобрести "Манчестер Сити", который дал на два с половиной миллиона больше. Однако оба предложения "Хайдук" отклонил. В клубе намерены получить за игрока не менее 21 миллиона евро.
Добавим, что в прошлом сезоне Биука сыграл 12 матчей, в которых отметился тремя голами и таким же количеством результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в четыре миллиона евро.
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