Хоккейный ЦСКА одержал первую победу в сезоне после разгрома от "Авангарда"

Московский ЦСКА одержал первую победу в новом сезоне КХЛ, одолев на своём льду "Динамо" из Риги со счётом 3:2.

В составе армейцев шайбы забросили Григоренко, Слепышев и Андронов. У рижан отличились Елисеев и Шинкарук. Добавим, что одну из шайб москвичи забросили в меньшинстве.