Хоккейный ЦСКА одержал первую победу в сезоне после разгрома от "Авангарда"
Добавим, что эта виктория стала дебютной и для нового наставника красно-синих Сергея Фёдорова.
Фото © ПХК ЦСКА
Московский ЦСКА одержал первую победу в новом сезоне КХЛ, одолев на своём льду "Динамо" из Риги со счётом 3:2.
В составе армейцев шайбы забросили Григоренко, Слепышев и Андронов. У рижан отличились Елисеев и Шинкарук. Добавим, что одну из шайб москвичи забросили в меньшинстве.
Отметим, что эта победа стала первой и для нового главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова. Напомним, что в стартовом матче сезона москвичи разгромно уступили омскому "Авангарду" со счётом 0:4.
Комментариев: 0