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Хоккейный ЦСКА одержал первую победу в сезоне после разгрома от "Авангарда"

Добавим, что эта виктория стала дебютной и для нового наставника красно-синих Сергея Фёдорова.

4 сентября, 14:23
<p>Фото © ПХК ЦСКА</p>

Фото © ПХК ЦСКА

Московский ЦСКА одержал первую победу в новом сезоне КХЛ, одолев на своём льду "Динамо" из Риги со счётом 3:2.

В составе армейцев шайбы забросили Григоренко, Слепышев и Андронов. У рижан отличились Елисеев и Шинкарук. Добавим, что одну из шайб москвичи забросили в меньшинстве.

Двукратный чемпион мира Кулёмин оформил хет-трик в дебютном матче за "Салават Юлаев"

Двукратный чемпион мира Кулёмин оформил хет-трик в дебютном матче за "Салават Юлаев"

Отметим, что эта победа стала первой и для нового главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова. Напомним, что в стартовом матче сезона москвичи разгромно уступили омскому "Авангарду" со счётом 0:4.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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