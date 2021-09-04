Lockheed Martin и Boeing прекратили продажу ракет Atlas V с российскими двигателями РД-180

Альянс корпораций Boeing и Lockheed Martin — United Launch Alliance (ULA) отказался от продажи тяжёлых ракет Atlas V, а следовательно, больше не нуждается в закупке ракетных двигателей РД-180 российского производства. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

По данным издания, до завершения эксплуатации, которая намечена на 2025 год, Atlas V совершит ещё порядка трёх десятков стартов. После этого её заменит тяжёлый носитель Vulcan с двигателями BE-4 первой ступени, производимыми в США.

Глава альянса Тори Бруно объяснил, что все необходимые двигатели для Atlas V были приобретены у России заблаговременно. Четыре из них уже установлены на ракеты, а остальные в настоящее время находятся на складе. Кстати, последнюю партию РД-180 "Роскосмос" передал США ещё в середине апреля 2021 года.