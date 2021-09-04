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Аналитик объяснил, кто в действительности превращает ГТС Украины в металлолом

Он уверен, что данный вопрос активно политизируется с единственной целью — получить больше денег от российской стороны.

4 сентября, 14:30
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Киев самостоятельно идёт к уничтожению своей газотранспортной системы, и вместо слов о "вине России" стоит сосредоточиться на качестве прокачки топлива и внутренних потребностях в стране. Об этом заявил RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя слова бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка о превращении ГТС Украины в металлолом.

К текущей ситуации Украина шла "семимильными шагами", считает он. Аналитик назвал эту ситуацию "исключительно внутриукраинской историей". Однако вопрос активно политизируется с единственной целью – получить большие потоки денег от российской стороны.

"Именно политизация и такой подход приводят к тому, что ГТС может превратиться в металлолом... Труба, в том или ином виде, в любом случае нужна для газоснабжения самой Украины. Или Яценюк решил вообще всех украинцев отключить от газа? Поэтому это исключительно внутриукраинская история", — объяснил Юшков.

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Яценюк ранее также сказал, что Украина должна настаивать на подписании трёхстороннего договора о транзите российского газа, а не двухстороннего. В качестве третьей стороны нужно привлечь Европу.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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