Аналитик объяснил, кто в действительности превращает ГТС Украины в металлолом

Киев самостоятельно идёт к уничтожению своей газотранспортной системы, и вместо слов о "вине России" стоит сосредоточиться на качестве прокачки топлива и внутренних потребностях в стране. Об этом заявил RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя слова бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка о превращении ГТС Украины в металлолом.

К текущей ситуации Украина шла "семимильными шагами", считает он. Аналитик назвал эту ситуацию "исключительно внутриукраинской историей". Однако вопрос активно политизируется с единственной целью – получить большие потоки денег от российской стороны.

"Именно политизация и такой подход приводят к тому, что ГТС может превратиться в металлолом... Труба, в том или ином виде, в любом случае нужна для газоснабжения самой Украины. Или Яценюк решил вообще всех украинцев отключить от газа? Поэтому это исключительно внутриукраинская история", — объяснил Юшков.