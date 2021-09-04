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Захарова рассказала о схеме финансирования проектов Навального через иностранные посольства

Больше всего донатов совершали дипмиссии США и ФРГ, также поступления были из Канады, Франции, Испании и других стран НАТО, утверждает представитель МИД.

4 сентября, 14:11
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/mzakharovamid/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mzakharovamid</a></p>

Фото © Instagram/mzakharovamid

Иностранные посольства в РФ нанимали на работу российских граждан и платили им деньги, чтобы те, в свою очередь, переводили средства в соответствующие структуры, спонсируя проекты Навального. Об этом в своём телеграм-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Почитала информацию о том, что в числе тех, кто спонсировал проекты Навального, — десятки сотрудников иностранных посольств в России. Решила уточнить, вдруг это фейк. Оказалось, что не фейк и всё подтвердилось. Угадайте, через какие посольства шло больше всего подобных донатов? Правильно, через дипмиссии США и ФРГ. В подобной весёлой little carousel (маленькой карусельке) также участвовали работники посольств Канады, Франции, Испании и других стран НАТО", — сообщила Захарова.

Также она отметила, что если бы подобная ситуация произошла в зарубежных странах — российские посольства перечисляли бы деньги республиканцам США или каталонцам в Испании, то в "истерике зашёлся бы западный информационный мейнстрим", "вопли стояли бы на всю планету". Захарова напомнила, что после американских выборов в 2016 году российских дипломатов массово высылали из страны, бездоказательно обвиняя во вмешательстве.

Счёт на табло: За что признали экстремистскими организации Навального

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Ранее Роскомнадзор обратился к компаниям Apple и Google, потребовав от них удалить из онлайн-магазинов приложение "Навальный", которое напрямую связано с ФБК*. В ведомстве подчеркнули, что игнорирование предписания является нарушением российского законодательства и влечёт административную ответственность.

* Запрещённая в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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